Horror w Hollywood. Syn zamordował słynnych rodziców?! Dzień wcześniej doszło do awantury!

Świat kina wstrząśnięty tragedią w Hollywood – Rob Reiner i jego żona Michele Singer Reiner znalezieni martwi.

Podejrzenia padły na 32-letniego syna pary, Nicka Reinera, który został aresztowany pod zarzutem morderstwa.

Ciała ofiar odkryła ich córka, a zmarli doznali ran kłutych; poznaj więcej szczegółów tej wstrząsającej historii.

Świat kina nie może się otrząsnąć po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Los Angeles. Rob Reiner, 78-letni gwiazdor Hollywood i jego żona Michele Singer Reiner (68 l.) w niedzielę, 14 grudnia, zostali znalezieni martwi w swojej posiadłości w Los Angeles. Jak przekazuje magazyn "People", około godz. 15.30 do domu zostały wezwane służby, by udzielić pomocy medycznej dwóm poszkodowanym osobom. "Po przybyciu na miejsce strażacy znaleźli martwych 78-letniego mężczyznę i 68-letnią kobietę. Źródła potwierdziły, że ofiarami byli Rob i Michele" - czytamy. Ciała rodziców znalazła ich córka, Romy.

Horror w Hollywood. Syn zabił słynnych rodziców. Ciała znalazła córka ofiar

Początkowo amerykańskie media podawały, że nikt nie został zatrzymany do sprawy, choć np. magazyn "People" nieoficjalnie podawał, że podejrzanym jest 32-letni syn aktora i jego żony, Nick. Mężczyzna był przesłuchiwany w poniedziałek, 15 grudnia. W nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 grudnia) gruchnęła wiadomość o zatrzymaniu 32-latka. Nick Reiner został aresztowany pod zarzutem morderstwa, bez możliwości zwolnienia za kaucją - przekazały służby. We wtorek sprawa ma zostać przekazana prokuraturze okręgowej hrabstwa Los Angeles.

Kłótnia na imprezie, kilkanaście godzin później zabójstwo

"LA Times" podaje nieco więcej szczegółów. Funkcjonariusze udali się do domu Reinera około godziny 15:40. 32-letni Nick Reiner został odnaleziony w południowym Los Angeles, w pobliżu USC, niedaleko od miejsca zbrodni. Został aresztowany około godziny 21:15. Przyjaciele rodziny poinformowali "LA Times", że Rob i Nick Reinerowie pokłócili się w sobotni (13 grudnia) wieczór na przyjęciu świątecznym w domu prowadzącego talk-show Conana O'Briena. "Wielu gości zauważyło, że Nick zachowuje się dziwnie".

Serwis przypomina, że Nick Reiner, który od lat zmagał się z uzależnieniem, mieszkał w apartamencie na terenie posiadłości swoich rodziców, a jego matka w ostatnich tygodniach coraz bardziej martwiła się o jego zdrowie psychiczne. "Przyjaciele rodziny, którzy nie chcieli ujawnić swojej tożsamości ze względu na charakter zbrodni, powiedzieli, że córka Reinerów była pierwsza na miejscu zdarzenia w niedzielne popołudnie". Aktor, znany między innymi z ról w takich hitach, jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Bezsenność w Seattle" czy "Wilk z Wall Street", i jego żona zginęli od ran kłutych. Para wzięła ślub w 1989 roku i doczekała się trójki dzieci.