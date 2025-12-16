Koszmar starszego małżeństwa tuż przed świętami. Wnuczek prosi o pomoc: „Stracili wszystko, co mieli”

11 grudnia w miejscowości Płytnica (woj. wielkopolskie) wybuchł tragiczny pożar domu, w którym mieszkało starsze małżeństwo. Zaledwie w ciągu jednej godziny ogień strawił cały domek, który przez lata był ich domem i schronieniem pełnym wspomnień. Nie zostawił nic – ani mebli, ani sprzętu, ani nawet drobnych pamiątek. Niestety, domek nie był ubezpieczony.

Dziadkowie nie są w stanie sami udźwignąć kosztów odbudowy i zakupu podstawowego wyposażenia. Wnuczek w poruszający sposób apeluje do ludzi dobrej woli: każda, nawet najmniejsza wpłata, może odmienić życie jego dziadków i dać im choć odrobinę poczucia bezpieczeństwa w tych trudnych chwilach.

Na portalu zrzutka.pl uruchomiono akcję charytatywną. Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na odbudowę domu w formie domku holenderskiego, transport i podstawowe wyposażenie – łóżka, lodówkę oraz sprzęty codziennego użytku. W przypadku zebrania mniejszej kwoty środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów.

Strażacy z OSP w Starej Łubiance relacjonują, że do pożaru wysłano znaczne siły z powiatu pilskiego i złotowskiego. Po ponad godzinie działań ogień został opanowany, jednak dom spłonął doszczętnie.

„Jeżeli możesz – pomóż” – apeluje wnuczek, prosząc o wsparcie. W tym trudnym czasie każda pomoc daje nadzieję, że starsze małżeństwo będzie mogło rozpocząć nowy rozdział życia z godnością i bez strachu o dach nad głową.