Choinka na dachu auta może słono kosztować! Kierowcy łapią się za głowę, a policja nie ma litości

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-16 9:01

Święta tuż za rogiem, a wraz z nimi coroczne wyprawy po bożonarodzeniowe drzewko. Policjanci z Gostynia przypominają kierowcom, że przewóz choinki to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Źle zabezpieczone drzewko może skończyć się mandatem!

Choinka

i

Autor: Lasy Państwowe/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Policjanci z Gostynia przypominają o bezpiecznym transporcie choinek przed świętami.
  • Niewłaściwe zabezpieczenie drzewka może prowadzić do mandatów i zagrożeń na drodze.
  • Sprawdź, jak prawidłowo przewieźć choinkę, aby uniknąć kar i zapewnić bezpieczeństwo.
  • Dowiedz się, jakie są zasady przewożenia ładunku i jak uniknąć kolizji.

Choinka już ubrana, czy dopiero planujecie wyjazd po pachnące świętami drzewko? Policjanci z Gostynia apelują do kierowców o rozsądek i przypominają podstawowe zasady bezpiecznego transportu choinki samochodem. Choć wydaje się to błahą sprawą, każdego roku funkcjonariusze odnotowują przypadki, gdy nieprawidłowo przewożone drzewka stwarzają realne zagrożenie na drodze.

Zobacz: Agresywny dzik zaatakował mieszkańców! Nie mogli nawet wyjść z klatki. Tragiczny finał horroru w Potulinie

Przede wszystkim choinka musi być solidnie zabezpieczona. Nie może przemieszczać się podczas jazdy, utrudniać kierowania pojazdem ani ograniczać widoczności kierowcy. Luźno położone drzewko w kabinie lub na bagażniku to prosta droga do niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza przy gwałtownym hamowaniu.

Polecany artykuł:

Auto wpadło do rzeki, nie żyje 21-letni kierowca! Pasażerka trafiła do szpitala

Jeśli decydujemy się na przewóz choinki na dachu auta, trzeba bezwzględnie pamiętać o przepisach dotyczących wymiarów ładunku. Może on wystawać maksymalnie 0,5 metra przed pojazd, 1,5 metra za siedzisko kierowcy, do 2 metrów z tyłu auta, a całkowita wysokość zestawu nie może przekroczyć 4 metrów. Szerokość ładunku nie może być większa niż 2,55 metra. Co ważne, jeśli choinka wystaje poza tył pojazdu więcej niż 50 centymetrów, musi być odpowiednio oznaczona czerwoną chorągiewką.

Policjanci przypominają też, że brak rozwagi może słono kosztować. Za niewłaściwe zabezpieczenie choinki grozi mandat do 500 zł. Zasłanianie świateł to kara w wysokości 200 zł, a brak widocznej tablicy rejestracyjnej – 100 zł. W skrajnych przypadkach kierowca może zostać zatrzymany do kontroli i nie kontynuować jazdy.

Mundurowi z Gostynia apelują, by w ferworze świątecznych przygotowań nie zapominać o bezpieczeństwie. Lepiej poświęcić kilka minut na prawidłowe zabezpieczenie choinki, niż narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. Szerokiej drogi i spokojnych przygotowań do świąt.

Krwawe morderstwo pod Poznaniem. Policja po dekadzie dorwała zabójcę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GOSTYŃ
CHOINKA ŚWIĘTA
CHOINKA
CHOINKA NA ŚWIĘTA
PRAWDZIWA CHOINKA
POLICJA GOSTYŃ