Choinka na dachu auta może słono kosztować! Kierowcy łapią się za głowę, a policja nie ma litości

Policjanci z Gostynia przypominają o bezpiecznym transporcie choinek przed świętami.

Niewłaściwe zabezpieczenie drzewka może prowadzić do mandatów i zagrożeń na drodze.

Sprawdź, jak prawidłowo przewieźć choinkę, aby uniknąć kar i zapewnić bezpieczeństwo.

Dowiedz się, jakie są zasady przewożenia ładunku i jak uniknąć kolizji.

Choinka już ubrana, czy dopiero planujecie wyjazd po pachnące świętami drzewko? Policjanci z Gostynia apelują do kierowców o rozsądek i przypominają podstawowe zasady bezpiecznego transportu choinki samochodem. Choć wydaje się to błahą sprawą, każdego roku funkcjonariusze odnotowują przypadki, gdy nieprawidłowo przewożone drzewka stwarzają realne zagrożenie na drodze.

Zobacz: Agresywny dzik zaatakował mieszkańców! Nie mogli nawet wyjść z klatki. Tragiczny finał horroru w Potulinie

Przede wszystkim choinka musi być solidnie zabezpieczona. Nie może przemieszczać się podczas jazdy, utrudniać kierowania pojazdem ani ograniczać widoczności kierowcy. Luźno położone drzewko w kabinie lub na bagażniku to prosta droga do niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza przy gwałtownym hamowaniu.

Jeśli decydujemy się na przewóz choinki na dachu auta, trzeba bezwzględnie pamiętać o przepisach dotyczących wymiarów ładunku. Może on wystawać maksymalnie 0,5 metra przed pojazd, 1,5 metra za siedzisko kierowcy, do 2 metrów z tyłu auta, a całkowita wysokość zestawu nie może przekroczyć 4 metrów. Szerokość ładunku nie może być większa niż 2,55 metra. Co ważne, jeśli choinka wystaje poza tył pojazdu więcej niż 50 centymetrów, musi być odpowiednio oznaczona czerwoną chorągiewką.

Policjanci przypominają też, że brak rozwagi może słono kosztować. Za niewłaściwe zabezpieczenie choinki grozi mandat do 500 zł. Zasłanianie świateł to kara w wysokości 200 zł, a brak widocznej tablicy rejestracyjnej – 100 zł. W skrajnych przypadkach kierowca może zostać zatrzymany do kontroli i nie kontynuować jazdy.

Mundurowi z Gostynia apelują, by w ferworze świątecznych przygotowań nie zapominać o bezpieczeństwie. Lepiej poświęcić kilka minut na prawidłowe zabezpieczenie choinki, niż narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. Szerokiej drogi i spokojnych przygotowań do świąt.