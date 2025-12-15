Auto wpadło do rzeki, nie żyje 21-letni kierowca! Pasażerka walczy o życie

Dramatyczne zakończenie weekendu w Ostrowie Wielkopolskim. Samochód osobowy wypadł z drogi na łuku i wpadł do rzeki Ołobok. 21-letni kierowca zmarł w szpitalu, a jego pasażerka walczy o życie. O sprawie informuje Radio Eska.

Wypadek w Ostrowie Wielkopolskim

Autor: PSP Ostrów Wlkp./ Materiały prasowe
  • Po godzinie 18:00 w Ostrowie Wielkopolskim samochód osobowy wypadł z drogi na łuku i wpadł do rzeki Ołobok.
  • 21-letni kierowca zginął w szpitalu, a pasażerka w ciężkim stanie walczy o życie.
  • Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Peugeot'a nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

Do wypadku doszło w niedzielę, 14 grudnia po godzinie 18.00. Jak podaje Radio Eska, autem podróżowały dwie osoby. Samochód na łuku drogi wypadł z jezdni i wpadł do rzeki Ołobok.

Ze wstępnych ustaleń policjantów obecnych na miejscu zdarzenia, że kierujący Peuegotem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie do rzeki Ołobok. Kierujący wraz z pasażerką zostali przewiezieni do szpitala. Mężczyzna, 21-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, zmarł – mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie.

Jak informuje „Fakt”, pasażerka została poważnie ranna. Na razie nie podano jej wieku ani szczegółowych informacji o obrażeniach.

Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

