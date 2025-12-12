Odeszła mała skrzypaczka z wielkim sercem. Łucja przegrała walkę z chorobą. "Melodia jej życia będzie brzmiała w naszych sercach"

Z wielkim żalem społeczność związana z Łucją przyjęła wiadomość o jej śmierci. Poruszające słowa pożegnania pojawiły się w mediach społecznościowych organizacji cancer FIGHTERS, która wspierała ją w walce z chorobą.

– Z ogromnym smutkiem przekazujemy tę wiadomość.... Łucja odeszła, pozostawiając w naszych sercach pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Do samego końca dzielnie walczyła z chorobą pragnąc wrócić do życia, które tak dobrze znała i kochała. Jej największym marzeniem było to, by znów chwycić smyczek i zagrać na skrzypcach – przekazali.

Jak podkreślono w pożegnaniu, Łucja była dzieckiem wyjątkowo utalentowanym artystycznie. „Skrzypce były jej wielką miłością. W ich dźwiękach odnajdywała spokój i radość, a jej talent plastyczny zachwycał. Zawsze niosła pomoc innym, obdarzała ludzi życzliwością i wsparciem. Taką ją zapamiętamy”.

Jej historia poruszyła wielu poznaniaków. W październiku lokalne media informowały o dramatycznej sytuacji dziewczynki, u której zdiagnozowano rzadki, nieoperacyjny nowotwór – Mięsaka Ewinga. Łucja musiała poddać się wieloetapowemu, bardzo kosztownemu leczeniu obejmującemu chemioterapię, radioterapię i immunoterapię.

Na apel o pomoc odpowiedzieli jej szkolni koledzy – młodzi muzycy, którzy postanowili wykorzystać swoje talenty, by wesprzeć przyjaciółkę. Organizowali mini koncerty w lokalnych kawiarniach i restauracjach, a uzbierane podczas występów pieniądze przekazywali na leczenie Łucji.

Ich zaangażowanie stało się symbolem solidarności i dziecięcej empatii, które poruszyły całe miasto.

Niestety, mimo ogromnego wysiłku lekarzy i wsparcia setek osób, Łucja zmarła 10 grudnia.

– Choć jej skrzypce dziś zamilkły, melodia jej życia będzie brzmiała w naszych sercach na zawsze. Łucjo… dziękujemy Ci za Twoją odwagę, za Twój uśmiech, za dobro, którym obdarzałaś wszystkich wokół – napisali przedstawiciele cancer FIGHTERS, składając rodzinie najszczersze wyrazy współczucia.

Pamięć o Łucji – jej muzyce, talencie i niezwykłej wrażliwości – pozostanie z tymi, którzy ją znali i wspierali, na zawsze.