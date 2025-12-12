Prokurator na podwójnym gazie! Wjechał w auto i teraz ma problemy

W czwartek około godziny 17:00 w Grzegorzewie na drodze krajowej nr 92 doszło do kolizji.

Prokurator z Koła, kierując Toyotą, uderzył w tył zatrzymującego się Peugeota.

Prokurator był nietrzeźwy i odmówił badania alkomatem, został zatrzymany przez policję.

Prokuratura Okręgowa w Koninie prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia około godziny 17 na drodze krajowej nr 92 w Grzegorzewie, w miejscu, gdzie ruch był ręcznie kierowany.

– Peugeot, zgodnie z sygnałem, zatrzymał się, a jadąca za nim Toyota nie wyhamowała i uderzyła w tył pojazdu przed nią. Nikt nie odniósł obrażeń – przekazała prokuratura w komunikacie.

Kierowca peugeota był trzeźwy. Natomiast kierowca toyoty – jak ustalili śledczy – odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Policjanci z Koła szybko ustalili, że sprawcą kolizji jest prokurator z miejscowej prokuratury.

– Śledczy ustalili, że w chwili zdarzenia mężczyzna był nietrzeźwy; prokurator został zatrzymany. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe w sprawie – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Koninie.

Sprawa wywołuje duże zainteresowanie ze względu na rangę służbową uczestnika zdarzenia. Kolizja zakończyła się bez obrażeń, jednak jej skutki prawne wobec nietrzeźwego prokuratora mogą być poważne. Policja i prokuratura prowadzą teraz pełne postępowanie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.