Prokurator na podwójnym gazie! Wjechał w auto i teraz ma problemy

Anna Kisiel
żródło PAP
2025-12-12 11:16

W Grzegorzewie w województwie wielkopolskim doszło do kolizji drogowej z udziałem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Kole. Mężczyzna w chwili zdarzenia był nietrzeźwy i został zatrzymany przez policję – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Koninie.

  • W czwartek około godziny 17:00 w Grzegorzewie na drodze krajowej nr 92 doszło do kolizji.
  • Prokurator z Koła, kierując Toyotą, uderzył w tył zatrzymującego się Peugeota.
  • Prokurator był nietrzeźwy i odmówił badania alkomatem, został zatrzymany przez policję.
  • Prokuratura Okręgowa w Koninie prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia około godziny 17 na drodze krajowej nr 92 w Grzegorzewie, w miejscu, gdzie ruch był ręcznie kierowany. 

Peugeot, zgodnie z sygnałem, zatrzymał się, a jadąca za nim Toyota nie wyhamowała i uderzyła w tył pojazdu przed nią. Nikt nie odniósł obrażeń – przekazała prokuratura w komunikacie.

Kierowca peugeota był trzeźwy. Natomiast kierowca toyoty – jak ustalili śledczy – odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Policjanci z Koła szybko ustalili, że sprawcą kolizji jest prokurator z miejscowej prokuratury.

Śledczy ustalili, że w chwili zdarzenia mężczyzna był nietrzeźwy; prokurator został zatrzymany. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe w sprawie – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Koninie.

Sprawa wywołuje duże zainteresowanie ze względu na rangę służbową uczestnika zdarzenia. Kolizja zakończyła się bez obrażeń, jednak jej skutki prawne wobec nietrzeźwego prokuratora mogą być poważne. Policja i prokuratura prowadzą teraz pełne postępowanie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

