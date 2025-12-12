Koszmar na drodze. 26-letni pieszy zginął mimo kamizelki odblaskowej!

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia, tuż przed godziną 17. Jak przekazał przekazał w rozmowie z "Gazetą Wągrowiecką" st. asp. Dominik Zieliński, oficer prasowy KPP w Wągrowcu, 26-letni pieszy został potrącony przez samochód osobowy marki Honda Civic, którym kierował 21-letni mieszkaniec Wapna.

Na odcinku, gdzie doszło do wypadku, obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. Policjanci zwrócili uwagę, że pieszy był wyposażony w kamizelkę odblaskową, co miało zwiększyć jego widoczność na nieoświetlonej drodze. Niestety, to nie uchroniło go przed tragedią.

Kierujący hondą był trzeźwy. Na miejscu natychmiast przystąpiono do reanimacji poszkodowanego, jednak mimo wysiłków służb ratunkowych 26-latka nie udało się uratować.

Pod nadzorem Prokuratora Rejonowego wykonano czynności procesowe. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań patomorfologicznych, a samochód biorący udział w wypadku został zabezpieczony do dalszych analiz.

W sprawie wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.