Aleksandra Gałczyńska jest w ciąży. Pokazała zdjęcia!

Aleksandra Gałczyńska (31 l.), aktorka znana między innymi z "Korony królów" czy "Sprawiedliwych", od kilku lat idzie przez życie u boku kolegi z branży. Jej wybrankiem jest reżyser Marcin Gałczyński (43 l.), który pracował na planach "Barw szczęścia", "Blondynki", czy też "Korony królów". Para obchodziła niedawno czwartą rocznicę ślubu. Teraz małżonkowie mają kolejny powód do świętowania!

Aktorka pochwaliła się w mediach społecznościowych radosną nowiną. Razem z ukochanym spodziewają się pierwszego dziecka!

Świąteczna aura skłoniła nas, żeby podzielić się z Wami tą wspaniałą wiadomością: w nowym roku będzie nas więcej o jedno życie. Czekamy na Ciebie, Maluszku! - napisała.

Wpis zilustrowała zdjęciami z ciążowej sesji. Pokazała również zdjęcie z USG. Pod postem na Instagramie od razu zaroiło się od gratulacji. Wśród licznych komentarzy można znaleźć również te od znajomych z show-biznesu.

Aleksandra Gałczyńska łączy karierę telewizyjną z teatralną

Aleksandra Gałczyńska urodziła się 19 kwietnia 1994 roku w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu. Aktorstwem fascynowała się od najmłodszych lat. Swoje umiejętności szkoliła m.in. w łódzkiej filmówce. Karierę rozwijała jeszcze przed zakończeniem studiów. W 2022 roku dołączyła do Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Młoda aktorka umiejętnie łączy pracę w teatrze z występami na ekranie. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki roli Adelajdy Heskiej w serialu "Korona królów". W 2024 roku otrzymała angaż w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto", gdzie wciela się w jedną z głównych postaci - podkomisarz Alicję Lipiec.

