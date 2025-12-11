80-letni Krzysztof Tomaszewski wziął trzeci ślub! "Po ośmiu miesiącach znajomości"

Krzysztof Logan Tomaszewski wziął ślub po raz trzeci!

Krzysztof Logan Tomaszewski (80 l.) jest synem legendarnego dziennikarza i komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego. Ukończył zaocznie Wydział Realizacji TV i Filmowej, a na początku swojej kariery był związany z radiową Trójką. Z czasem zaczął zajmować się pisaniem tekstów piosenek. Jego pierwsze teksty trafiły do grupy Bemibem.

W połowie lat 80. zamieszkał w Rzymie. Tam napisał książkę o przeżyciach emigranta - "Zawsze możesz powrócić". Później wyleciał do Kanady, gdzie kontynuował dziennikarsko-artystyczną karierę. Na początku lat 90. razem z żona i córką wrócił do Polski. W ojczyźnie założył własne wydawnictwo Polska Oficyna Wydawnicza - Logan. W następnych latach Krzysztof Logan Tomaszewski rozwijał swoją karierę i wielokrotnie współpracował z uznanymi artystami.

Zobacz również: Michał Koterski zamienił żonę na luksusową furę. "Też kosztuje, ale przynajmniej nie marudzi"

Krzysztof Logan Tomaszewski pokazał nagranie ze ślubu

Artysta aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie na Facebooku ukazało się nagranie z jego... ślubu! W pierwszych dniach grudnia Krzysztof Logan Tomaszewski poślubił tajemniczą Annę. Zakochani pobrali się podczas skromnej ceremonii w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół.

Panna młoda ubrana była w białą suknię ze zdobionymi rękawami. Z kolei pan młody w tym wyjątkowym dniu zaprezentował się w granatowej marynarce, kamizelce oraz szarych spodniach.

Dla 80-letniego artysty jest to trzeci ślub! Chociaż Logan Tomaszewski chętnie dzieli się w sieci swoimi zawodowymi sukcesami, to rzadko wypowiada się na tematy prywatne. O jego nowej wybrance wiadomo niewiele. Jednak jak zdradził artysta, świeżo upieczeni małżonkowie znają się od niedawna. Pobrali się bowiem po ośmiu miesiącach znajomości!

Pobraliśmy się z miłości po ośmiu miesiącach znajomości. 6 grudnia, w Mikołajki, w Konstancinie - napisał Krzysztof Logan Tomaszewski.

Pod nagraniem z uroczystości zaroiło się od gratulacji!

Zobacz również: Sandra Kubicka 2 tygodnie temu ZNÓW złożyła pozew o rozwód. Teraz przerwała milczenie: "Jestem na lekach"

QUIZ. Jesteś fanem "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Sprawdź, jak dobrze znasz show i jego uczestników Pytanie 1 z 9 W którym roku ruszyła pierwsza polska edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? 2015 2016 2017 Następne pytanie