80-letni Krzysztof Tomaszewski wziął trzeci ślub! "Po ośmiu miesiącach znajomości"

Krzysztof Logan Tomaszewski, syn niezapomnianego komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego, podzielił się w mediach społecznościowych radosną wiadomością. 80-latek ożenił się po raz trzeci! Świeżo upieczeni nie mają zbyt długiego stażu związku. Sam artysta przyznał, że znają się od niecałego roku!

Krzysztof Logan Tomaszewski wziął ślub po raz trzeci!

Krzysztof Logan Tomaszewski (80 l.) jest synem legendarnego dziennikarza i komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego. Ukończył zaocznie Wydział Realizacji TV i Filmowej, a na początku swojej kariery był związany z radiową Trójką. Z czasem zaczął zajmować się pisaniem tekstów piosenek. Jego pierwsze teksty trafiły do grupy Bemibem.

W połowie lat 80. zamieszkał w Rzymie. Tam napisał książkę o przeżyciach emigranta - "Zawsze możesz powrócić". Później wyleciał do Kanady, gdzie kontynuował dziennikarsko-artystyczną karierę. Na początku lat 90. razem z żona i córką wrócił do Polski. W ojczyźnie założył własne wydawnictwo Polska Oficyna Wydawnicza - Logan. W następnych latach Krzysztof Logan Tomaszewski rozwijał swoją karierę i wielokrotnie współpracował z uznanymi artystami.

Krzysztof Logan Tomaszewski pokazał nagranie ze ślubu 

Artysta aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie na Facebooku ukazało się nagranie z jego... ślubu! W pierwszych dniach grudnia Krzysztof Logan Tomaszewski poślubił tajemniczą Annę. Zakochani pobrali się podczas skromnej ceremonii w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół.

Panna młoda ubrana była w białą suknię ze zdobionymi rękawami. Z kolei pan młody w tym wyjątkowym dniu zaprezentował się w granatowej marynarce, kamizelce oraz szarych spodniach.

Dla 80-letniego artysty jest to trzeci ślub! Chociaż Logan Tomaszewski chętnie dzieli się w sieci swoimi zawodowymi sukcesami, to rzadko wypowiada się na tematy prywatne. O jego nowej wybrance wiadomo niewiele. Jednak jak zdradził artysta, świeżo upieczeni małżonkowie znają się od niedawna. Pobrali się bowiem po ośmiu miesiącach znajomości!

Pobraliśmy się z miłości po ośmiu miesiącach znajomości. 6 grudnia, w Mikołajki, w Konstancinie - napisał Krzysztof Logan Tomaszewski.

Pod nagraniem z uroczystości zaroiło się od gratulacji!

