82-letnia lekarka usłyszała 176 zarzutów. Grozi jej 8 lat więzienia

Sprawa nielegalnej praktyki lekarskiej na Śląsku.

82-latka, mimo sądowego zakazu, prowadziła gabinet i oszukiwała pacjentów.

Usłyszała 176 zarzutów. Co z jej pacjentami i jaką karę poniesie?

Fałszywa lekarka z Bytomia z 176 zarzutami. Tak oszukiwała pacjentów!

Sprawa wyszła na jaw w kwietniu 2023 roku, kiedy to na policję wpłynęło pierwsze zgłoszenie dotyczące recepty wystawionej przez osobę bez uprawnień. Mundurowi szybko podjęli działania, docierając do kolejnych pokrzywdzonych.

„Jak ustalili stróże prawa, podejrzana o kilkadziesiąt oszustw 82-letnia mieszkanka Bytomia wykonywała zawód lekarza, nie stosując się przy tym do orzeczonego wobec niej wyroku sądu, dotyczącego zakazu wykonywania takiej działalności” – informuje policja ze Śląska.

Z ustaleń śledczych wynika, że 82-latka przyjmowała pacjentów w Bytomiu i innych śląskich miastach. Przeprowadzała badania i wypisywała recepty, inkasując za wizyty nawet kilkaset złotych!

82-latce grozi do 8 lat więzienia

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy został przekazany do sądu wraz z aktem oskarżenia. Teraz o dalszym losie fałszywej lekarki zdecyduje sąd. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli zostanie skazana na maksymalny przewidziany prawem wyrok, prawdopodobnie spędzi w więzieniu resztę życia.