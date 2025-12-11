82-letnia lekarka usłyszała 176 zarzutów. Grozi jej 8 lat więzienia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-11 20:11

Bytomscy policjanci, we współpracy z Prokuraturą Rejonową, zakończyli śledztwo w sprawie 82-letniej kobiety, która nielegalnie praktykowała zawód lekarza. Seniorka usłyszała aż 176 zarzutów, a za swoje oszustwa może spędzić w więzieniu nawet 8 lat. Jak informuje policja, kobieta uczyniła sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, przyjmując pacjentów w kilku miastach na Śląsku.

Seniorka

i

Autor: Pixabay.com
Super Express Google News
  • Sprawa nielegalnej praktyki lekarskiej na Śląsku.
  • 82-latka, mimo sądowego zakazu, prowadziła gabinet i oszukiwała pacjentów.
  • Usłyszała 176 zarzutów. Co z jej pacjentami i jaką karę poniesie?

Fałszywa lekarka z Bytomia z 176 zarzutami. Tak oszukiwała pacjentów!

Sprawa wyszła na jaw w kwietniu 2023 roku, kiedy to na policję wpłynęło pierwsze zgłoszenie dotyczące recepty wystawionej przez osobę bez uprawnień. Mundurowi szybko podjęli działania, docierając do kolejnych pokrzywdzonych.

„Jak ustalili stróże prawa, podejrzana o kilkadziesiąt oszustw 82-letnia mieszkanka Bytomia wykonywała zawód lekarza, nie stosując się przy tym do orzeczonego wobec niej wyroku sądu, dotyczącego zakazu wykonywania takiej działalności” – informuje policja ze Śląska.

Z ustaleń śledczych wynika, że 82-latka przyjmowała pacjentów w Bytomiu i innych śląskich miastach. Przeprowadzała badania i wypisywała recepty, inkasując za wizyty nawet kilkaset złotych! 

Izabela zmarła w szpitalu, lekarze nieprawomocnie skazani

Polecany artykuł:

Morderstwo w Zabrzu. Ojciec znalazł ciało ukochanej córki. Zatrzymano jej partn…

82-latce grozi do 8 lat więzienia

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy został przekazany do sądu wraz z aktem oskarżenia. Teraz o dalszym losie fałszywej lekarki zdecyduje sąd. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli zostanie skazana na maksymalny przewidziany prawem wyrok, prawdopodobnie spędzi w więzieniu resztę życia.

Polecany artykuł:

Bohaterski policjant uratował ludzi z ognia! Dziś potrzebuje pomocy
Bohaterski policjant uratował 17 ludzi z ognia! Dziś potrzebuje pomocy
6 zdjęć
Sonda
Czy ufasz lekarzom?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZARZUTY
LEKARKA