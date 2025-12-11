Dantejskie sceny na otwarciu Lidla w Tarnowskich Górach. Bitwa o szlifierki i wołanie o pomoc

W głowie się nie mieści, co działo się podczas otwarcia nowego Lidla w Tarnowskich Górach. Gdy tylko drzwi sklepu zostały otwarte, tłum ludzi ruszył, jak na bitwę. W pewnym sensie między alejkami do walk doszło. Klienci wyrywali sobie skrzynki i pudełka z przecenionym sprzętem. Momentami słychać było nawet wołanie o pomoc!

Tarnowskie Góry. Dantejskie sceny na otwarciu Lidla

Bladym świtem w czwartek, 11 grudnia, pod nowym Lidlem w Tarnowskich Górach zaczęli pojawiać się pierwsi klienci. I chociaż sklep w parku handlowym S1 otwarto zgodnie z zapowiedzią o godz. 6, to pierwsze osoby pod drzwiami wejściowymi czekały już od 4:30! Gdy stała ten moment, i wstęga oficjalnie została przecięta, tłum ruszył przed siebie. Klienci przepychali się nawzajem wózkami, a przy dziale z narzędziami rozegrały się dantejskie sceny. Ludzie wyrywali sobie pudełka i skrzynki z narzędziami z rąk! Kilkukrotnie można było usłyszeć nawet czyjeś wołanie o pomoc!

Skąd w ludziach o poranku tyle agresji? Otóż każdy chciał upolować produkty z promocji. Z okazji otwarcia nowego Lidl pierwsi klienci mogli kupić m.in. narzędzia marki Parkside co najmniej o połowę taniej! Wkrętarki, szlifierki, skrzynki narzędziowe, zestawy wierteł, śrubokrętów, wkrętaków... Takie okazje nie trafiają się codziennie! Nic dziwnego, że wózki klientów aż uginały się od ilości zapakowanych do nich sprzętów.

Co więcej, o połowę przecenione były też produkty serii Silvercrest m.in. czajniki, frytkownice beztłuszczowe, blendery i zgrzewarki.

Zdjęcia z otwarcia sklepu Lidl w parku handlowym S1 publikujemy w galerii poniżej.

Park handlowy S1 - jakie sklepy?

Park handlowy S1 powstał w miejsce dawnego Tesco, które zamknięto w połowie 2021 roku. Oprócz Lidla na terenie S1 są inne uwielbiane przez klientów sklepy, większych i mniejszych sieci:

  • Half Price
  • Jula
  • Hebe
  • Maxi Zoo
  • Woolworth
  • Action
  • H&M
  • Rossmann
  • Worldbox
  • Cropp
  • House
  • New Yorker
  • Sinsay
  • Doz Apteka
  • Doris Simon
  • T-Mobile
  • Orange

