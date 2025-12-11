Porwanie i śmierć Marka Kubaczki. Znamy wyniki kluczowych badań. W tle konflikt pseudokibiców

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-12-11 12:10

Badania DNA potwierdziły, że ciało znalezione pod koniec listopada 2025 r. na cmentarzu niedaleko Radomska (woj. łódzkie) to uprowadzony we wrześniu w Katowicach 34-letni Marek Kubaczka. Według nieoficjalnych informacji z postępowania za zaginięciem mężczyzny stoją pseudokibice jednego z klubów piłkarskich.

Super Express Google News
  • Tragiczne odkrycie pod Radomskiem potwierdza tożsamość zaginionego Marka Kubaczki.
  • Śledztwo wskazuje na powiązania z pseudokibicami i konflikty w tym środowisku.
  • Jakie nowe fakty ujawnią się w tej sprawie i kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności?

Nie mamy jeszcze wyników sekcji zwłok oraz innych dodatkowych badań, są natomiast wyniki badań DNA, które potwierdziły tożsamość zwłok. Należą one do Marka K. – powiedział w czwartek (11 grudnia) dziennikarzom PAP Aleksander Duda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

We wrześniu katowicka prokuratura śledztwo w sprawie pozbawienia wolności Marka Kubaczki. Poza wynikiem badań DNA prokuratura na razie nie informuje o innych ustaleniach śledztwa. Ciało mężczyzny znaleziono kilkanaście dni temu na cmentarzu w małej miejscowości niedaleko Radomska. Było wrzucone do grobu innych osób.

Marek Kubaczka został porwany we wrześniu 2025 r. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, po wywabieniu ze swojego bloku skrępowali go niezidentyfikowani mężczyźni i wepchnęli do samochodu. Według nieoficjalnych informacji ze śledztwa tłem porwania był konflikt w środowisku pseudokibiców, z którym Marek Kubaczka był związany.

Po porwaniu Marka Kubaczki pod zarzutem zacierania śladów przestępstwa, policja zatrzymała Kamila K. W sprawie pojawia się także m.in. nazwisko Dariusza N., który przed katowickim sądem jest oskarżony o zabójstwo w 2016 r. 19-letniego Dominika – byłego piłkarza GKS-u Katowice. N. został zatrzymany w październiku w czeskiej Ostrawie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Trwa jego procedura ekstradycyjna.

CZYTAJ TEŻ: Monikę znaleźli w kałuży krwi, górnik Łukasz nawet nie uciekał. Na zdjęciach byli szczęśliwym małżeństwem

Polecany artykuł:

Porwali i zamordowali Marka? Ciało mężczyzny znaleźli w innym województwie
Sonda
Czy państwo umiejętnie walczy z problemem pseudokibiców?
Pseudokibice zdewastowali gdański stadion
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PSEUDOKIBICE
RADOMSKO
ŚLĄSK