Marek od miesiąca nie daje znaku życia. Został porwany? Niepokojące informacje

Marek Kubaczka (34 l.) z Katowic zaginął w połowie września i do tej pory nie skontaktował się z rodziną.

W dniu zaginięcia mężczyzna był ubrany w szorty i klapki, co sugeruje brak planów dłuższej nieobecności.

W sprawę zaginięcia może być zamieszany Dariusz N. (44 l.) ps. „Ostry”, lider bojówki pseudokibiców GKS Katowice, skazany za zabójstwo piłkarza.

Tajemnicze zaginięcie Marka Kubaczki. Został porwany?

Sprawa zaginięcia Marka Kubaczki od początku budziła ogromne emocje. Mężczyzna 19 września wyszedł z domu przy ulicy Kściuczyka w Katowicach. Ubrany był jedynie w szorty i klapki, zostawił telefon, bo miał zaraz wrócić. Według ustaleń śledczych, miał się spotkać z nieustalonymi osobami i mógł odjechać ciemnym samochodem. Od tamtej pory ślad po nim zaginął. - Jesteśmy pełni obaw od pierwszego dnia zaginięcia – mówił w rozmowie z „Faktem” brat zaginionego.

Teraz sprawa nabiera nowego, mrocznego wymiaru. Prokuratura Okręgowa w Katowicach potwierdziła "Faktowi", że 14 października wydała Europejski Nakaz Aresztowania za Dariuszem N., znanym w środowisku pseudokibiców jako „Ostry”. Mężczyzna został już zatrzymany na terenie Czech i czeka na ekstradycję. Śledczy wiążą go bezpośrednio ze zniknięciem Marka Kubaczki, jednak na razie nie ujawniają szczegółów.

Dariusz N. to postać doskonale znana organom ścigania. W 2021 roku został nieprawomocnie skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 19-letniego piłkarza Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 roku. Mimo ciążących na nim zarzutów, pod koniec 2023 roku wyszedł z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 250 tys. zł. O jego uwolnienie skutecznie zabiegała mecenas Katarzyna Hebda, która obecnie reprezentuje Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1.

Wojna kiboli i porachunki finansowe? Co rodzina mówi o zaginięciu Marka Kubaczki

Jakie mogło być tło porwania Marka Kubaczki? Według informacji „Gazety Wyborczej”, sprawa może mieć związek z wewnętrznymi porachunkami w środowisku pseudokibiców GKS Katowice. Zaginiony miał utrzymywać relacje z poszukiwanym listem gończym Kamilem Gaickim ps. „Gaik”, podejrzewanym o handel narkotykami na ogromną skalę.

Rodzina zaginionego stanowczo zaprzecza jednak jego powiązaniom ze światem kiboli. - Jeden z dziennikarzy wiąże mego brata ze światem kiboli, a mój brat na mecze nie chodził, ani nie miał szalika, ani koszulki, ani nic związanego z klubem – stwierdził brat Marka Kubaczki w rozmowie z „Faktem”.

Jednocześnie pewien niepokojący szczegół rzuca cień na te zapewnienia. Jednym ze znaków szczególnych zaginionego jest tatuaż na prawej ręce z obraźliwym w stosunku do policji skrótem ACAB („All Cops Are Bastards”), który jest powszechnie używany w środowiskach szalikowców.

Tymczasem mieszkańcy bloku, w którym mieszkał zaginiony, żyją w strachu. W dniach po jego zniknięciu, trzem innym sąsiadom wybito młotkami szyby w oknach. Na osiedlu zapanowała zmowa milczenia.

Śląska policja wciąż prowadzi intensywne poszukiwania Marka Kubaczki. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, proszone są o pilny kontakt z wydziałem kryminalnym katowickiej komendy pod numerem telefonu 47 85 125 55 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

