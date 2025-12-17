Od 1 stycznia 2026 roku Janów w powiecie częstochowskim odzyska prawa miejskie, które utracił ponad 150 lat temu.

Status miasta został odebrany Janowowi w ramach carskich represji po dramatycznych wydarzeniach powstania styczniowego w 1863 roku.

Od nowego roku w Polsce przybędzie łącznie sześć miast.

Licząca około tysiąca mieszkańców wieś Janów w powiecie częstochowskim wkrótce będzie miastem. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Ministrów, a stosowne rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. To wydarzenie ma wymiar nie tylko administracyjny, ale przede wszystkim historyczny. Janów, założony jako miasto w 1696 roku przez wojewodę sieradzkiego Jana Aleksandra Koniecpolskiego, utracił swój status w wyniku dramatycznych wydarzeń Powstania Styczniowego.

W 1863 roku, podczas Powstania Styczniowego, w okolicy doszło do krwawej bitwy. Oddział powstańczy pod dowództwem Zygmunta Chmieleńskiego rozbił rosyjskie wojska. W odwecie carskie wojska spaliły miejscowość i dokonały masakry jej mieszkańców, a ciała pomordowanych wrzucono do studni na rynku. W ramach represji Rosjanie odebrali Janowowi prawa miejskie.

Obecnie wieś Janów jest siedzibą gminy wiejskiej o tej samej nazwie, którą zamieszkuje niespełna 6 tysięcy mieszkańców. Proces odzyskania praw miejskich trwał długo i wiązał się z konsultacjami społecznymi oraz analizami, które wykazały, że układ urbanistyczny, struktura zatrudnienia i infrastruktura miejscowości spełniają miejskie kryteria.

Nowe miasta w Polsce. Pełna lista zmian

Łącznie od 1 stycznia 2026 r. na mapie Polski pojawi się sześć nowych miast. Oto pełna lista:

Janów Podlaski – w gminie Janów Podlaski, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim; Stanisławów – w gminie Stanisławów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim; Małkinia Górna – w gminie Małkinia Górna, w powiecie ostrowskim, w województwie mazowieckim; Staroźreby – w gminie Staroźreby, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim; Branice – w gminie Branice, w powiecie głubczyckim, w województwie opolskim; Janów – w gminie Janów, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim.

Uzyskanie statusu miasta niesie ze sobą przede wszystkim zmiany wizerunkowe i wzrost prestiżu miejscowości. Może także zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną oraz umożliwić ubieganie się o środki finansowe na rozwój obszarów miejskich.

