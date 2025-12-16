Prezydent Sosnowca nie wytrzymał po skeczu kabaretu. „Tanie, leniwe i żenujące”

Kabaret Zdolni i Skromni podczas festiwalu Ryjek w Rybniku zaprezentował skecz o Sosnowcu, który wywołał kontrowersje.

Głos w sprawie zabrał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Występ został skrytykowany jako nieśmieszny, oparty na przestarzałych stereotypach i obraźliwy dla mieszkańców Sosnowca.

Prezydent Sosnowca nie wytrzymał po Ryjku. „To było obrażanie mieszkańców”

Finałowy wieczór słynnego festiwalu Ryjek w Rybniku miał być świętem humoru, jednak dla wielu widzów, a zwłaszcza mieszkańców Zagłębia, stał się powodem do niesmaku. Wszystko za sprawą skeczu kabaretu Zdolni i Skromni, który postanowił sięgnąć po stereotypy dotyczące Sosnowca. Reakcja była natychmiastowa. Głos w sprawie zabrał prezydent miasta, Arkadiusz Chęciński, który w opublikowanym oświadczeniu nie zostawił na artystach suchej nitki.

- W sobotni wieczór miałem ciary żenady. Jak się okazuje, nie tylko ja. Dawno nie dostałem tylko wiadomości i telefonów - i to z powodu skeczu – rozpoczął swój wpis prezydent Sosnowca. Podkreślił, że on sam i mieszkańcy miasta mają do siebie dystans i potrafią śmiać się z żartów na swój temat, jednak to, co zaprezentowano na scenie, nie miało z humorem nic wspólnego. - To co zaprezentował kabaret Zdolni i Skromni na Ryjku w Rybniku, nie było humorem: było tanie, leniwe i zwyczajnie żenujące – grzmiał Chęciński.

Prezydent zwrócił uwagę, że jego opinia nie jest odosobniona, a najlepszym dowodem na słabość występu były reakcje samej publiczności w Rybniku. - Nawet ona momentami nie wiedziała, czy się śmiać, czy spuścić wzrok – ocenił. Według niego, sięganie po stare i krzywdzące kalki jest dowodem na brak inwencji twórczej. - Jeśli jedynym pomysłem na skecz o Sosnowcu są stare, wyświechtane kalki, ale też obrażanie mieszkańców, to problemem nie jest miasto, tylko kryzys kreatywności autorów – stwierdził.

Arkadiusz Chęciński rzucił wyzwanie kabaretowi. Wystąpią w Sosnowcu?

Arkadiusz Chęciński w swoim emocjonalnym wpisie nie ograniczył się jedynie do krytyki. Postanowił pójść o krok dalej i rzucił artystom z kabaretu Zdolni i Skromni bezpośrednie wyzwanie. Jego propozycja jest odważna i stawia komików w niezwykle trudnej sytuacji. Prezydent chce, aby zmierzyli się ze swoją twórczością przed publicznością, którą w swoim skeczu, jego zdaniem, obrazili.

- Mam jednak propozycję, autorów zapraszam do Sosnowca. Zróbcie dokładnie ten sam skecz przed sosnowiecką publicznością. Być może wtedy, drodzy kabareciarze, zobaczycie na własne oczy reakcję na „żarty”, które nie śmieszą, tylko obrażają – napisał prezydent. Jak dodał, taka konfrontacja byłaby „najlepszą recenzją tego występu”.

