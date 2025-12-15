Prokuratura w Rudzie Śląskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło 5 grudnia 2025 roku przy ulicy Janasa. Katarzyna P. jest podejrzana o śmiertelne ugodzenie nożem swojego konkubenta.

Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut zabójstwa. Częściowo przyznała się do winy, zasłaniając się niepamięcią spowodowaną spożyciem alkoholu.

Decyzją sądu podejrzana została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Katarzyna P. zabiła konkubenta. Pokłócili się przy alkoholu

Makabryczne sceny rozegrały się w jednym z mieszkań przy ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam, 5 grudnia 2025 roku, wezwani na miejsce funkcjonariusze policji dokonali tragicznego odkrycia. W lokalu znaleziono ciało mężczyzny, Kazimierza B. Szybko okazało się, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Śledztwo w tej wstrząsającej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej.

Jak ustalili śledczy, ofiara zmarła na skutek rany kłutej mięśnia sercowego. Cios miał zostać zadany nożem, a podejrzenia niemal natychmiast padły na konkubinę mężczyzny, 42-letnią Katarzynę P. Kobieta została zatrzymana przez policję.

Jak informuje prokuratura, zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Katarzynie P. zarzutu zabójstwa, czyli czynu z art. 148 § 1 kodeksu karnego. To jedna z najcięższych zbrodni w polskim prawie. Podczas przesłuchania podejrzana miała częściowo przyznać się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Jednocześnie w swoich wyjaśnieniach zasłaniała się niepamięcią, która miała być skutkiem dużej ilości wypitego wcześniej alkoholu. Śledczy będą teraz szczegółowo weryfikować linię obrony przyjętą przez 42-latkę.

Katarzynie P. grozi dożywocie. Sąd podjął już pierwszą decyzję w jej sprawie

Prokuratura, z uwagi na charakter zbrodni i grożącą podejrzanej surową karę, skierowała do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej przychylił się do tego wniosku. Katarzyna P. została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy.

Jeżeli zebrany materiał dowodowy potwierdzi winę kobiety, stanie ona przed sądem. Za przestępstwo zabójstwa grozi jej kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Finał tej rodzinnej tragedii rozstrzygnie się na sali sądowej.

