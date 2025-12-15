„Architektura-murator” z nagrodą Grand Press. Reportaż skradł serca jurorów

Nagrodę odebrali twórcy reportażu: Dorota Niećko, manager online w Dziale Rozwoju Time SA, na co dzień pracująca w Grupie Murator, która była odpowiedzialna za tekst i współtworzyła koncepcję, Karol Gruszka, project manager w Dziale Rozwoju Time SA, który odpowiadał za koncepcję, wdrożenie layoutu i materiały wideo oraz Agata Gumółka, odpowiedzialna za projekt graficzny. Autorem zdjęć z drona był Szymon Starnawski.

„Cieszymy się, że w takiej kategorii, w konkurencji z takimi autorami i takimi tematami autorami udało nam się stanąć tu, gdzie stoimy, szczególnie , że ani temat nie jest oczywisty, ani miasto nie jest oczywiste, bo to jest opowieść o bloku, który stoi w Katowicach i o architekturze” – powiedziała odbierając statuetkę Dorota Niećko.

„Dziękuję jury, jestem dumna, że kawałek Śląska i Katowic zagościł dziś na tej scenie” – dodała Agata Gumółka.

Materiał miał premierę 23 grudnia 2024 na łamach serwisu architektura.muratorplus.pl. Pokazuje katowicką superjednostkę, czyli gigantyczny blok na kilkaset mieszkań i kilka tysięcy lokatorów, z własnym zasilaniem czy specjalnymi piętrami technicznymi.

Reportaż dostępny jest pod adresem: https://architektura.muratorplus.pl/fest-srogi-familok.

Transmisję z gali rozdania nagród można obejrzeć na profilu Facebookowym Fundacji Grand Press (wręczenie nagród w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa zaczyna się w 57’30”).

Nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach przyznało jury, w którym zasiadali: Andrzej Andrysiak („Gazeta Radomszczańska”, SGL), Mariusz Janicki („Polityka”), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN 24), Ewa Szadkowska („Rzeczpospolita”), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak („Przegląd”), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik („O!Polska”) oraz Jacek Żakowski (TOK FM).

Reportaż „Fest srogi familok” był nominowany również do nagrody Wirtuale portalu Wirtualne Media w kategorii Publikacja roku – społeczeństwo.