Trasa S7 pod Piasecznem. Bmw wbiło się w volvo. Zmiażdżone wraki blokują drogę

Policja przekazała nam wstępne informacje w sprawie wypadku. – Około godziny 15.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w pobliżu miejscowości Nowa Wola na trasie S7 w kierunku Warszawy. Kierujący samochodem marki Volvo z niewyjaśnionych przyczyn zatrzymał pojazd na lewym pasie. Kierowca osobowego auta marki BMW uderzył w tył pojazdu. Kierujący vovlo trafił do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, policjanci kierują ruch na objazdy – powiedział "Super Expressowi" przed godz. 17 mł. asp. Jakub Gontarek z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcia pokazują skalę tragedii. Tył volvo dosłownie zniknął. Części rozbitych pojazdów rozsypały się po asfalcie. Bmw ma zupelnie zmiażdżony przód. Policja informuje, że przywracanie ruchu potra co najmniej do godziny 19.

Stan kierowcy volvo jest określany jako ciężki. Nie wiadomo, czy kierowcy byli trzeźwi, oraz czy mieli uprawnienia do kierowania pojazdami.