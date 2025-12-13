Bus z pięcioma osobami rozbił się na barierze. Helikopter LPR na miejscu

Wypadek busa na S8. Pięć osób rannych

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, w sobotę (13 grudnia) na drodze S8 w Lucynowie, na pasie w kierunku Białegostoku, doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że kierujący busem iveco, którym podróżowało pięć osób, z nieustalonych jak dotąd przyczyn, uderzył w barierę energochłonną. Pięć osób trafiło do szpitala, z czego trzy odniosły poważne obrażenia.

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pas w kierunku Białegostoku był całkowicie zablokowany. Policjanci proszą o zachowanie ostrożności.

Źródło: KPP Wyszków / KP PSP Wyszków

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

