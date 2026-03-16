Najlepsze restauracje wegetariańskie w Warszawie - TOP 10 warszawskich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege Warszawa - LISTA
Coraz więcej osób świadomie podchodzi do diety, poszukując zdrowych, etycznych i kreatywnych rozwiązań kulinarnych. Niezależnie od tego, czy jesteś weganinem z wyboru, wegetarianinem, czy po prostu chcesz spróbować czegoś nowego, różnorodność oferty gastronomicznej zachęca do odkrywania roślinnych smaków. W natłoku możliwości, wielu zadaje sobie pytanie, gdzie znajduje się najlepsza restauracja wegetariańska w Warszawie, która sprosta oczekiwaniom pod względem smaku, atmosfery i jakości.
- Vege Miasto
- Adres: Al. Solidarności 60A, 00-240 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zamówione "danie tygodnia" za 42zł. burger vege, pieczone ziemniaczki, colesław. Smaczne. Porcja b. syta, nie wygląda na dużą, ale przerosła moje możliwości konsumpcyjne. Do tego mała kawa z cykorii za 12zł. Kubki smakowe zadowolone:))"
- LA VEGANA
- Adres: Zgoda 4, 00-018 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Daję 5 gwiazdek z czystym sumieniem. Ciekawe miejsce w samym centrum Warszawy, idealne na szybki lunch albo wieczorne wyjście. Super pomysł z mniejszymi bowlami: można mieć fajny miks smaków w super cenie i popróbować różnych opcji. Naprawdę ciekawe połączenia, których nie zjecie wszędzie."
- Manna 2 - restauracja wegańska
- Adres: Poznańska 2/4, 00-672 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zjedzona tam obiadokolacja była czymś więcej niż jedzeniem pyszności (zupa dyniowa, zupa dnia, bataty i łódeczki ziemniaczane, tiramisu i panna contta), przy wspólnym stole. To była celebracja kobiecej siły, sukcesów, wspierania się mimo ogromnych życiowych zmian. Ciche, przytulne miejsce, idealne na spotkanie przyjaciółek po latach. Można tutaj spokojnie porozmawiać, usiąść na wygodnej kanapie, w butach lub strefie bez butów. Kurtkę zostawia się przy wejściu na wieszakach za złotymi koralikami. Obsługa bardzo pomocna, zawsze pod ręką, doradzi, wytłumaczy. To nie była moja pierwsza wizyta w tej restauracji i na pewno nie była ostatnia. Można jeść oczami, wszystko pięknie podane, kolorowo na talerzu, mnogość smaków i faktur. Prawdziwa uczta dla podniebienia. Ceny dość wysokie, ale za taką jakość warto zapłacić."
- Niedaleko Damaszku - Vegan restaurant
- Adres: Icchoka Lejba Pereca 2, 00-849 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Przemiła obsługa. Jedzenie przepyszne. Zamówiłam talerz hummus i falafel. Hummus był świeży i kremowy. Falafel mięciutkie w środku i nie za tłuste. Pita cieniutka i duża. Kiszonki również bardzo dobre. Sosy tez dobre, ostry był może trochę mało ostry. Jedyny minus dość spory to to że nie zauważyłam by przecierali stoliki po klientach co jest ciut niesmaczne. Ale tak ogólnie to bardzo polecam bo w centrum ciężko zjeść za tak niską cenę. Samo danie tylko 28 złoty. Dość droga herbata ale to dlatego że w cenie jest duży dzbanek. Dużym plusem jest mało ludzi w weekend w porze obiadowej. Miła odmiana w porównaniu z bardziej popularnymi wege knajpkami. Brak kolejek to kolejny plus, a jedzenie jest podawane natychmiast po złożeniu zamówienia."
- Lokal Vegan Bistro
- Adres: Krucza 23/m44, 00-525 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Moje ulubione wegańskie miejsce. Zawsze świetna atmosfera i pyszne sezonowe dania"
- Vege Kitchen
- Adres: Chmielna 10, 00-020 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam! Malutki lokal, ale z atmosferą. Wzięliśmy sporo dań, byliśmy zadowoleni. Najlepsza do polecenia sa kulki sezamowe z adzuki i duża zupa Bún Hue - serio duża i syta! Najgorzej wypadły Ha Cao : ( Duzy plus za szybka obsługę i dostęp do sosików, serwetek"
- FALLA Warszawa Śródmieście
- Adres: Oboźna 9/106, 00-332 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Top miejsce na vegańskiej mapie miasta. Na stół trafiły 4 różne dania, czyli vege pyzy, kalafior tonkatsu, ziemniaczki w mundurkach oraz kopytka z rydzami. Każde danie wyraziste, smaczne oraz estetycznie podane. Ziemniaczki odrobinke ostrzejsze, idealne. Obsługa miła, pomocna i zorganizowana, nawet przy pełnej sali."
- MEZZE hummus & falafel
- Adres: Różana 1, 02-548 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Palce lizać! Pyszne prawdziwe bliskowschodnie smaki. Falafle super (chrupiące z zewnątrz, ścisłe w środku). Wspaniały hummus, baba ghanoush i muhammara (mocno czosnkowa). Do tego smaczna pita (nie z marketu, jak w innych miejscach). Wszystko świeże, warzywa, falafle, sosy (na zdjęciu). Poza stałym menu lokal oferuje lunche - codziennie coś ciekawego. Dobra porcja, ciekawa smaki (wegetariańskie i wegańskie). My spróbowaliśmy zupy krem z buraków na mleku kokosowym oraz naleśników dyniowych z dodatkami. Obsługa na najwyższym poziomie (nastąpiła pomyłka w zamówieniu i zostaliśmy bardzo miło wynagrodzeni). Będziemy wracać!"
- Vege Love
- Adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 52/lokal U5, 02-777 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Druga wizyta i równie udana.Klimstyczne miejsce na antresoli, z wygodnymi okalającymi fotelami. Burger z kotletem sojowym oraz serem cheddar solidny.Warto dobrać frytki z batatów. Zupa tom yum sycąca i bardzo aromatyczna.Swieze składniki i duże porcje,więc jedno wybrane danie można potraktować jako pełen obiad. Obsługa zna swój fach od podszewki."
- Veganda
- Adres: plac Zbawiciela 5, 00-651 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Jedzenie bardzo bardzo dobre. Zupa dnia - cebulowa. Jedna z najlepszych jakie jadłam. Cebula była słodka i super pasowała z czosnkiem. Złote mleko też super. Pierwszy raz spotykam się z nim w wersji vegan. Burger z tofu smaczny ale troszkę ubogi w smaku. Ta marchewka pasuje fajnie ale brakuje jakiegoś wyrazistego składnika. Zbyt dużo kolendry jak dla mnie. Bataty pycha. Obsługa mogłaby być milsza, ale ogólnie bez zarzutów. Lokal bardzo malutki i ciasny, nie wszystkim może to odpowiadać."