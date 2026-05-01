Zbiórka Łatwoganga pobiła rekord. Jaki był poprzedni? Przetrzesz oczy ze zdumienia

Zbiórka Łatwoganga przyniosła ponad 282 miliony złotych. Poprzedni rekord to zaledwie 80 mln zł

Sławna już nie tylko w Polsce zbiórka influencera Łatwoganga dla dzieci chorych na raka mająca formę streamu na żywo to rzeczywiście wydarzenie bez precedensu. Udało się bowiem zebrać ponad 282 milionów złotych - to dane ze strony fundacji Cancer Fighters (stan na 29.04). Jak ogłosił podczas charytatywnego streamu influencer Piotra „Łatwogang” Garkowski, pieniądze trafią do Fundacji Cancer Fighters, która pomaga osobom chorym na raka, w tym dzieciom. Fundacja obiecuje transparentność i rozliczenie każdej złotówki, na razie trwa liczenie pieniędzy, bo zbierane był na różne sposoby i za pośrednictwem różnych platform. Transmisja zakończyła się w niedzielę o godz. 21.37. Tak wielka suma bije rekord świata, jeśli chodzi o zbiórki prowadzone w internecie. Różnica między rekordem aktualnym a tym poprzednim jest naprawdę ogromna! Czyj rekord pobił Łatwogang?

Poprzedni rekord wynosił ok. 19,5 mln dolarów, czyli około 80 milionów złotych. Ustanowiła go w 2025 roku grupa streamerów z Francji

Poprzedni rekord Guinnessa, który pobił Łatwogang, był dużo niższy. W kategorii „najwięcej pieniędzy zebranych podczas charytatywnego streamu” wynosił ok. 19,5 mln dolarów, czyli około 80 milionów złotych. Ustanowiła go w 2025 roku grupa streamerów z Francji podczas wydarzenia Z Event. Jeszcze wcześniej głośny był wynik MrBeasta – ok. 12 mln dolarów zebranych w trakcie jednej transmisji. Z Event to wydarzenie, które trwało od 5 do 7 września i przyciągnęło ogromną widownię. Na Twitchu i innych platformach streamy oglądały setki tysięcy osób jednocześnie. W akcji wzięli udział najpopularniejsi francuscy twórcy internetowi, którzy przez trzy dni prowadzili wspólne transmisje, grali, rozmawiali i zachęcali widzów do wpłat. Z Event działa od lat. Pomysł powstał w 2016 roku z inicjatywy streamera Adriena „ZeratoR” Nougareta. Na początku wydarzenie nosiło nazwę Avengers Project. Z czasem rozrosło się do jednego z największych eventów charytatywnych w sieci. Zebrane środki także miały w zamierzeniu trafić do francuskich organizacji zajmujących się walką z rakiem. Chodzi zarówno o badania naukowe, jak i pomoc dla pacjentów.

