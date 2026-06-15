Syn księżnej skazany na cztery lata więzienia! Obrzydliwe przestępstwa

Marius Borg Hoiby spędzi cztery lata w więzieniu. Wyrok sądu w Oslo

Najstarszy syn przyszłej królowej Norwegii usłyszał prawomocny wyrok i trafi za kratki. W poniedziałek sąd w Oslo wymierzył Mariusowi Borgowi Hoiby'emu, synowi księżnej Mette-Marit z jej poprzedniego związku, karę czterech lat pozbawienia wolności. Skazano go m.in. za dwa gwałty, znęcanie się nad byłą partnerką Norą Haukland, stosowanie przemocy wobec innej kobiety, groźby karalne, uporczywe nękanie, a dodatkowo za łamanie przepisów ruchu drogowego. Mężczyzna został uniewinniony od czterech innych zarzutów, w tym dwóch dotyczących napaści na tle seksualnym. Sędzia powołał się na zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego. Poza wyrokiem więzienia nałożono na niego dwuletni zakaz zbliżania się do jednej z ofiar. Musi też wypłacić zadośćuczynienia czterem pokrzywdzonym kobietom, w tym Norze Haukland, która otrzyma 100 tysięcy koron norweskich (ok. 38 tys. zł), a pozostałym przyznano kwoty rzędu 230 tys., 200 tys. i 110 tys. koron. Sam oskarżony ze względu na stan zdrowia przysłuchiwał się ogłoszeniu wyroku zdalnie i nie był obecny na sali sądowej.

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Akt oskarżenia przeciwko Mariusowi Borgowi Hoiby'emu liczył 40 punktów

Postępowanie sądowe toczyło się od 3 lutego do 19 marca. Prokuratura wnioskowała o karę siedmiu lat i siedmiu miesięcy za kratami, podczas gdy obrońcy domagali się uniewinnienia z najcięższych oskarżeń, proponując półtora roku za czyny, do których oskarżony częściowo lub w pełni się przyznał. Cała sprawa dotyczyła zdarzeń mających miejsce w latach 2018-2024, a sam akt oskarżenia obejmował aż 40 różnych zarzutów, w tym przemoc, naruszenia wolności seksualnej, groźby, niszczenie mienia, posiadanie narkotyków i wykroczenia drogowe. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał na to, że pasierb następcy tronu zachowywał się tak, jak gdyby stał ponad prawem. Akta sprawy liczyły ponad 10 tysięcy stron, z czego dużą część stanowiły zapisy z komunikatorów internetowych, a przed obliczem sądu stanęło ponad 70 świadków. Chociaż Marius Borg Hoiby dorastał u boku księcia Haakona, nigdy nie posiadał tytułu książęcego, nie był członkiem dworu i nie reprezentował monarchii norweskiej podczas uroczystości.

BREAKING: Marius Borg Høiby, the eldest son of Norway’s Crown Princess Mette-Marit, is sentenced to four years in prison after being convicted of rape. He was found guilty of two of the four rape charges he was facing and acquitted of the other two. https://t.co/VVBiIEEh2I— The Associated Press (@AP) June 15, 2026

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