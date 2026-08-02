Donald Trump wstrzymał atak na Iran! Wiadomo, czego zażądał w zamian

Trump wstrzymał atak na Iran. Postawił jednak twarde warunki

Trump przekazał na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone były przygotowane do przeprowadzenia zdecydowanego ataku na Iran. Dodał jednak, że po apelach ze strony Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu działania zostały wstrzymane, ponieważ wypracowano wstępne ramy możliwego porozumienia.

- W związku z tą prośbą zgodziłem się, dla dobra świata, jak również mając na uwadze przetrwanie (…) prosperującego Iranu, na odwołanie ataku, pod warunkiem, że będziemy w stanie szybko zawrzeć porozumienie – oświadczył prezydent USA.

Jak podkreślił prezydent USA, takie porozumienie miałoby obejmować dwa kluczowe warunki.

- Obejmowałoby ono natychmiastowe, całkowite i zupełne otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie irańskiego zagrożenia nuklearnego” – zaznaczył Trump. - Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu.

Bliski Wschód wciąż na krawędzi. Trwa napięcie między USA a Iranem

Jeszcze przed oświadczeniem prezydenta administracja USA ostrzegła obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie, by przygotowali się na możliwość gwałtownej eskalacji konfliktu. W mediach pojawiały się również doniesienia, że Stany Zjednoczone i Izrael mogą w najbliższych dniach przeprowadzić jeden z największych ataków wymierzonych w irańską infrastrukturę energetyczną.

Według irańskich agencji prasowych Tasnim i Fars, władze w Teheranie zapowiadały odwet i groziły uderzeniami na infrastrukturę krytyczną w Izraelu oraz państwach Zatoki Perskiej.

Konflikt między USA a Iranem trwa od 28 lutego. Po zawarciu w kwietniu zawieszenia broni Izrael wycofał się z bezpośrednich działań zbrojnych, jednak wymiana ataków między Stanami Zjednoczonymi a Iranem była kontynuowana. W czerwcu oba państwa podpisały wstępny rozejm, który – jak podkreślano – był wielokrotnie naruszany.

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