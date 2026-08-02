Strzelanina w restauracji! Co najmniej trzy osoby nie żyją, jest wielu rannych

Strzelanina w restauracji w USA. Są zabici i ranni

Do dramatu doszło na terenie restauracji sieci In-N-Out w Twin Falls. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać ludzi w panice uciekających z parkingu centrum handlowego, gdy w tle słychać odgłosy strzałów. Według agencji AP śmierć mogło ponieść pięć osób, natomiast CBS News informuje o trzech ofiarach.

Szef policji w Twin Falls, Matthew Hicks, potwierdził podczas konferencji prasowej, że w strzelaninie zginęli ludzie, jednak zaznaczył, że dokładna liczba ofiar wciąż jest ustalana. Wcześniej rzecznik miasta Joshua Palmer przekazał stacji CBS News, że śmierć poniosły co najmniej trzy osoby, a dwie kolejne zostały ranne.

Policja poinformowała również, że do miejscowego szpitala trafiło kilka osób z obrażeniami odniesionymi podczas ataku.

Nie żyje także podejrzany. Trwa intensywne śledztwo

Śledczy przekazali, że domniemany sprawca strzelaniny również nie żyje. Na razie nie ujawniono jego tożsamości ani okoliczności jego śmierci.

– Podejrzany o strzelaninę nie żyje. Był blisko miejsca zdarzenia; obecnie pracujemy nad ustaleniem jego tożsamości oraz motywów działania – oświadczył Hicks.

Policjanci prowadzą obecnie zakrojone na szeroką skalę czynności. Funkcjonariusze chcą przesłuchać setki osób, które w chwili ataku znajdowały się w pobliżu restauracji.

– Mamy dosłownie setki osób, które w taki czy inny sposób znajdowały się wówczas w rejonie tej restauracji i są teraz przesłuchiwane – wyjaśnił Hicks.

Na czas działań służb zamknięto okoliczne ulice oraz pobliski most. Mieszkańców poproszono o omijanie tego rejonu. W dochodzeniu uczestniczą również agenci FBI, którzy wspierają lokalną policję w wyjaśnianiu okoliczności tragedii.

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