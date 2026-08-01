Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w ścisłym centrum rosyjskiej stolicy. W restauracji mieszczącej się przy placu Kudrińskim nastąpiła silna eksplozja. Według informacji przekazywanych przez rosyjskie media oraz niezależny portal Meduza zginęły trzy osoby, a około 20 odniosło obrażenia.

Wybuch podczas prywatnego wydarzenia

Z relacji publikowanych przez kanały w serwisie Telegram wynika, że do eksplozji doszło w restauracji Balzi Rossi, specjalizującej się w kuchni włoskiej. W dniu zdarzenia lokal miał być wynajęty na zamkniętą uroczystość. Pojawiające się doniesienia wskazują, że mogło chodzić o wesele lub przyjęcie urodzinowe.

Według informacji cytowanych przez Meduzę jedną z możliwych przyczyn tragedii mógł być wybuch instalacji gazowej. Oficjalnego potwierdzenia tych doniesień jednak nie ma.

Służby zabezpieczyły teren

Po zdarzeniu na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i policja, która odgrodziła obszar wokół budynku. Do tej pory nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn eksplozji ani tego, czy wszczęto formalne postępowanie wyjaśniające.

Restauracja znajduje się w prestiżowej części miasta

Balzi Rossi działa na parterze jednego z charakterystycznych moskiewskich wieżowców z okresu socrealizmu. Budynek znajduje się przy placu Kudrińskim, w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wybuchu. Rosyjskie służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia, a kolejne informacje mają pojawić się po zakończeniu oględzin i ustaleniach śledczych.