Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w ścisłym centrum rosyjskiej stolicy. W restauracji mieszczącej się przy placu Kudrińskim nastąpiła silna eksplozja. Według informacji przekazywanych przez rosyjskie media oraz niezależny portal Meduza zginęły trzy osoby, a około 20 odniosło obrażenia.
Wybuch podczas prywatnego wydarzenia
Z relacji publikowanych przez kanały w serwisie Telegram wynika, że do eksplozji doszło w restauracji Balzi Rossi, specjalizującej się w kuchni włoskiej. W dniu zdarzenia lokal miał być wynajęty na zamkniętą uroczystość. Pojawiające się doniesienia wskazują, że mogło chodzić o wesele lub przyjęcie urodzinowe.
Według informacji cytowanych przez Meduzę jedną z możliwych przyczyn tragedii mógł być wybuch instalacji gazowej. Oficjalnego potwierdzenia tych doniesień jednak nie ma.
Służby zabezpieczyły teren
Po zdarzeniu na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i policja, która odgrodziła obszar wokół budynku. Do tej pory nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn eksplozji ani tego, czy wszczęto formalne postępowanie wyjaśniające.
Restauracja znajduje się w prestiżowej części miasta
Balzi Rossi działa na parterze jednego z charakterystycznych moskiewskich wieżowców z okresu socrealizmu. Budynek znajduje się przy placu Kudrińskim, w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych.
Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wybuchu. Rosyjskie służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia, a kolejne informacje mają pojawić się po zakończeniu oględzin i ustaleniach śledczych.