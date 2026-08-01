Ten widok przyciągał wzrok podczas Godziny "W". Stanął z flagą na dachu kamienicy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Piotr Lis
Piotr Lis
2026-08-01 18:27

Gdy w całej Warszawie rozbrzmiały syreny, na dachu jednej z kamienic pojawił się mężczyzna z biało-czerwoną flagą. Ten niecodzienny widok szybko przyciągnął uwagę osób zgromadzonych w centrum stolicy.

Symboliczny obraz w centrum Warszawy

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego co roku przynoszą kadry, które na długo pozostają w pamięci uczestników. W tym roku jednym z nich okazał się mężczyzna stojący na dachu kamienicy w centrum miasta.

Pojawił się na szczycie budynku, a właściwie na stelażu reklamowym tuż przed Godziną "W". W rękach trzymał biało-czerwoną flagę, którą unosił nad głową, gdy w całej Warszawie zawyły syreny alarmowe. Na tle zachmurzonego nieba sylwetka była widoczna z dużej odległości, przyciągając spojrzenia osób zgromadzonych podczas obchodów. 

Godzina "W". Warszawa zatrzymała się o 17.00

Godzina "W" to symboliczny moment rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Każdego roku 1 sierpnia o godz. 17.00 mieszkańcy Warszawy zatrzymują się, by oddać hołd uczestnikom zrywu z 1944 roku oraz jego ofiarom.

Tak było również podczas tegorocznych obchodów. Samochody zatrzymały się na ulicach, piesi przerwali marsz, a w wielu miejscach pojawiły się biało-czerwone flagi i symbole Polski Walczącej. Wśród licznych obrazów z centrum miasta to właśnie mężczyzna stojący na dachu wieżowca stał się jednym z najbardziej charakterystycznych kadrów.

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Zdjęcie, które może stać się symbolem tegorocznych obchodów

Choć podczas rocznicowych uroczystości nie brakowało patriotycznych akcentów, fotografia samotnej postaci z biało-czerwoną flagą wyróżnia się swoją prostotą. Bez transparentów i tłumu wokół powstał obraz, który dla wielu może stać się jednym z symboli tegorocznej Godziny "W" w Warszawie.

Jednocześnie trudno nie zwrócić uwagi, że mężczyzna stał na wysokiej konstrukcji reklamowej. Nie wiadomo, czy miał zgodę na przebywanie w tym miejscu, jednak tego typu obiekty nie są przeznaczone dla osób postronnych, a wejście na nie może stwarzać realne zagrożenie.

Czym jest Godzina "W"?

Godzina "W" to symboliczny moment rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Właśnie 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 Armia Krajowa rozpoczęła walkę o wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji. Powstanie trwało 63 dni i zakończyło się kapitulacją. W jego trakcie zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy oraz około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy, a miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone.

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