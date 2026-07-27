Tu najłatwiej o tragedię. Mazowsze oznacza niebezpieczne miejsca

Wakacje nad wodą

Każda z tych tragedii poruszyła mieszkańców regionu i po raz kolejny pokazała, że chwila nieuwagi lub przecenienie własnych możliwości ma często nieodwracalne skutki. Statystyki nie pozostawiają złudzeń.

– W 2025 r. na Mazowszu utonęło 30 osób, a większość ofiar stanowili mężczyźni. W tym roku wśród ofiar są także dzieci. Choć statystyki pokazują, że liczba utonięć z roku na rok maleje, każda taka tragedia to o jedną za dużo. Do wielu wypadków przyczynia się alkohol. Zaburza ocenę sytuacji, osłabia refleks i sprawia, że przeceniamy własne umiejętności pływackie, co nad wodą może prowadzić do tragicznych konsekwencji – mówi Emilia Osińska, I zastępca komendanta Policji w Siedlcach.

Do wypadków dochodzi przede wszystkim w rzekach i niestrzeżonych akwenach, gdzie nadmierna pewność siebie często kończy się dramatem.

– Wakacje to czas, kiedy szczególnie przypominamy o bezpieczeństwie nad wodą. Wspólnie z mazowiecką policją monitorujemy miejsca najczęściej wybierane przez mieszkańców oraz oznaczamy te, które mogą stwarzać zagrożenie. Program Czarnych Punktów Wodnych prowadzimy od lat i widzimy, że takie działania przynoszą efekty. Inwestujemy zarówno w profilaktykę, jak i w wyposażenie ratowników – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Charakterystyczne czarne tablice na stałe wpisały się już w krajobraz Mazowsza. W 2026 roku na terenie województwa będzie ich 114. Pełna lista Czarnych Punktów Wodnych jest dostępna na stronie mazovia.pl.

– Sam widok tablicy z napisem „Czarny Punkt Wodny” działa na wyobraźnię. Jej przekaz jest prosty, ale bardzo sugestywny - od razu uświadamia, że w tym miejscu nie należy wchodzić do wody. Takie oznaczenia przypominają, że akwen może być niebezpieczny, dno jest zdradliwe, a w pobliżu nie ma ratownika. Widzimy, że ludzie zwracają na nie uwagę, a właśnie o to chodzi, by skłonić ich do refleksji i wyboru bezpieczniejszego miejsca do wypoczynku nad wodą – mówi mł. insp. Agnieszka Guza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Autor: M. Słaby/ Materiały prasowe

Miliony na ratowanie życia

Samorząd województwa mazowieckiego od lat współpracuje z policją i jednostkami WOPR na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą. Tylko w tym roku do 15 organizacji z całego Mazowsza trafi blisko 1,4 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Dzięki tym pieniądzom ratownicy kupią nowoczesny sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych. Wsparcie pozwoli także na organizację patroli oraz szybszą reakcję w sytuacjach, kiedy liczy się każda sekunda.

– Bardzo dziękujemy wszystkim ratownikom za ich codzienną służbę. Jako samorząd województwa mazowieckiego chcemy dbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i osób, które niosą im pomoc. Dlatego konsekwentnie wspieramy organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym i inwestujemy w ich rozwój – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Od 2016 roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na wsparcie organizacji zajmujących się ratownictwem wodnym łącznie 7,6 mln zł.

Czerwona flaga? Nie wchodź do wody!

Przebywając nad wodą, warto zwracać uwagę nie tylko na oznakowanie niebezpiecznych miejsc, ale również na kolor flagi wywieszonej na terenie kąpieliska. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Jest wywieszana m.in. wtedy, gdy temperatura wody spadnie poniżej 14°C, woda jest zanieczyszczona (np. przez zakwit sinic), podczas burz i innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, a także w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.