Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich wywróci rozkład do góry nogami. Tramwaje staną

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Marszałkowskiej i Andersa od 24 lipca

Nadchodzący weekend, obejmujący dni od 24 do 26 lipca, to czas poważnych komplikacji dla osób podróżujących po Warszawie. Tramwaje znikną z ulicy Marszałkowskiej i Andersa na fragmencie ciągnącym się od Stawek aż do Nowowiejskiej. Zmiany dotkną również tak ważne węzły komunikacyjne jak Rondo Dmowskiego oraz Plac Bankowy. Wszystko to za sprawą prac modernizacyjnych prowadzonych przy torowisku zlokalizowanym w Alejach Jerozolimskich. W efekcie całkowicie przestaną jeździć linie numer 15, 16, 17 i 18. Żeby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się, wydłużono trasy autobusów 151 i 520, które dojadą pod sam Plac Bankowy. Korektom ulegną też rozkłady tramwajów 4, 22, 27, 76, 79 oraz specjalnych linii turystycznych 36 i T. Część z nich, konkretnie 4, 79 i T, ominie wyłączony z ruchu sektor, kierując się Aleją Niepodległości, a następnie ulicą Chałubińskiego wprost w Aleję Jana Pawła II.

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Zmiany tras tramwajów w związku z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich

Pasażerowie korzystający na co dzień z linii 22 muszą wiedzieć, że jej bieg zostanie wydłużony i składy dotrą do stacji Metro Młociny. Z kolei tramwaj numer 27 wyruszy na daleką Białołękę. Jego trasa poprowadzi aż do przystanku Tarchomin Kościelny, a wagony przemierzą kolejno ulice: Słowackiego, Marymoncką, Aleję Wittek, Kuklińskiego, Trakt Nadwiślański i Światowida.

Istotna zmiana dotyczy też popularnej "siedemdziesiątki szóstki". Tramwaje opatrzone numerem 76 wyjątkowo nie skończą biegu w Miasteczku Wilanów. Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję, że od przystanku Stawki zostaną one przekierowane na pętlę Marymont-Potok.

Weekendowe zawirowania nie ominą również miłośników zwiedzania miasta z pokładu zabytkowego wagonu. Turystyczna linia 36 zmieni swoje stałe tory i wyjątkowo zawita na warszawską Pragę. Ze zjeżdżającej z ulicy Andersa trasy, składy popędzą przez Międzyparkową i Słomińskiego, by wjechać na Most Gdański. Następnie przejadą przez rondo Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową, Targową i Aleję „Solidarności”, skąd Mostem Śląsko-Dąbrowskim powrócą na lewy brzeg. Dalsza część objazdu powiedzie Aleją „Solidarności”, Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości i Nowowiejską. Dopiero tam tramwaje włączą się w swój standardowy, ochocki odcinek trasy.

Dodatkowe linie tramwajowe 75 i 77 ułatwią dojazd pasażerom

Aby zminimalizować skutki drogowego paraliżu, zarządcy komunikacji przygotowali koło ratunkowe dla podróżnych. Na stołeczne tory wyjadą dwie zupełnie nowe, zastępcze linie tramwajowe oznaczone numerami 75 oraz 77.

Pierwsza z nich, czyli linia 75, wystartuje z pętli P+R Al. Krakowska. Stamtąd tramwaje pomkną Grójecką, Filtrową i Krzywickiego do Nowowiejskiej, a następnie przez Marszałkowską, Puławską, Woronicza, Wołoską i Marynarską dojadą do pętli przy stacji PKP Służewiec.

Druga z uruchomionych linii – 77 – zapewni bezpośrednie połączenie między Żeraniem FSO a PKP Służewiec. Pasażerowie wsiadający do tych wagonów przejadą długą i urozmaiconą trasę. Składy będą poruszać się ulicami: Jagiellońską, Ratuszową, Targową, zjadą w Aleję „Solidarności” i Aleję Jana Pawła II. Później trasa poprowadzi przez Chałubińskiego, Aleję Niepodległości, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Rakowiecką i św. Boboli. Ostatni odcinek to przejazd Wołoską i Marynarską prosto do docelowej pętli.