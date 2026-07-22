Uratowała życie staruszce na pasach, teraz startuje na Miss Polski 2026. Piękna Klaudia Węcłaś zachwyca nie tylko urodą

Klaudia Węcłaś ma 22 lata i pochodzi z Piaseczna. Na co dzień służy w policji, a jednocześnie studiuje kryminologię na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Ma też sportowe sukcesy. Reprezentowała Polskę w koszykówce 3x3 na mistrzostwach świata oraz w koszykówce 5x5 na mistrzostwach Europy. W ekstraklasie grała w barwach Polonii Warszawa.

Praca w policji sprawiła, że coraz mocniej angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin w kryzysie. Podkreśla, że właśnie codzienne interwencje ukształtowały jej społeczną misję. Jest też dumna z tego, że mimo wymagającej służby nie straciła empatii.

− Każdy jest geniuszem. Jeśli jednak oceniasz rybę na podstawie jej zdolności wspinania się na drzewa, przez całe życie będzie sądziła, że jest głupia − mówi Klaudia Węcłaś.

Bohaterska interwencja poza służbą. Uratowała życie seniorki

O Klaudii Węcłaś zrobiło się głośno już w ubiegłym roku. Będąc poza służbą, uratowała życie starszej kobiecie w Miechowie w województwie małopolskim. Podróżowała wtedy ze swoim partnerem. Padał deszcz, było zimno. W pewnym momencie zauważyła na przejściu dla pieszych około 90-letnią kobietę, która czołgała się po pasach. Nie czekała ani chwili.

Seniorka miała problemy z oddychaniem, była wyziębiona i bardzo osłabiona. Klaudia Węcłaś razem z partnerem pomogli jej wstać i przenieśli ją w bezpieczne miejsce. Okryli kobietę dodatkową warstwą ubrania i wezwali pogotowie.

Do przyjazdu ratowników policjantka cały czas czuwała przy seniorce. Monitorowała jej oddech i tętno, rozmawiała z nią i starała się utrzymać z nią kontakt. Dowiedziała się, że kobieta choruje na nadciśnienie i cukrzycę. Klaudia poszła więc do pobliskiej apteki po coś słodkiego, podejrzewając, że starsza kobieta może mieć zbyt niski poziom cukru we krwi. Seniorka była pod jej opieką aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej reakcji policjantki udało się uniknąć tragedii.

− Postawa policjantki z Wilanowa jest przykładem profesjonalizmu, empatii i gotowości do niesienia pomocy nawet poza służbą. Takie zachowanie doskonale wpisuje się w policyjne motto: „Pomagamy i chronimy” bez względu na to, czy jesteśmy w czasie służby, czy poza nią − napisała asp. szt. Marta Haberska z wilanowskiej policji.

Kolejne wyzwanie. Walka o tytuł Miss Polski 2026

Dziś Klaudia Węcłaś staje przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem walczy o tytuł Miss Polski 2026. Jej historia pokazuje jednak, że za urodą kryje się coś znacznie więcej.