Rasistowski atak na dziecko. 11-latek zeznawał w „niebieskim pokoju”. Sąd wydał wyrok

Wyrok za rasistowski atak na 11-latka

To była sprawa, która poruszyła wielu ludzi. 11-letni chłopiec miał zostać zwyzywany i kopnięty tylko dlatego, że ma inny kolor skóry. Teraz zapadł wyrok. Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu karę.

Jak doszło do rasistowskiego ataku w Ostrowi Mazowieckiej?

Przypomnijmy, do samego zdarzenia doszło 25 września 2025 roku na osiedlu przy ulicy Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. 11-letni Julian A. przebywał tam z kolegą, gdy zaczepił go dorosły mężczyzna. Według ustaleń śledczych najpierw znieważył chłopca, używając obraźliwych słów, a następnie dwukrotnie kopnął go w okolice uda. Jeszcze tego samego dnia matka chłopca, Marta A., zgłosiła sprawę na policję. Od początku podkreślała, że atak miał podłoże rasistowskie.

− Te obraźliwe słowa wyraźnie wynikały z koloru skóry dziecka i jego przynależności rasowej − przekazywała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Matka chłopca jest Polką, a jego ojciec Nigeryjczykiem.

Przebieg śledztwa i akt oskarżenia

Śledztwo w tej sprawie ruszyło 7 października 2025 roku. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadziła postępowanie dotyczące publicznego znieważenia i zastosowania przemocy wobec małoletniego z powodu jego przynależności rasowej.

W trakcie śledztwa przesłuchano świadków, w tym matkę chłopca. Sam pokrzywdzony został przesłuchany w tzw. „niebieskim pokoju” w obecności biegłego psychologa. Konrad K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i przedstawił własną wersję wydarzeń.

28 kwietnia 2026 roku śledztwo zostało zakończone. Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce trafił akt oskarżenia przeciwko Konradowi K. Prokuratura zarzuciła mu popełnienie chuligańskiego przestępstwa publicznego znieważenia i zastosowania przemocy wobec małoletniego z powodu jego przynależności rasowej.

Jaki wyrok zapadł w sprawie Konrada K.?

14 lipca 2026 roku zapadł wyrok. Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał Konrada K. za winnego zarzucanego mu czynu. Skazał go na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na trzy lata. Zobowiązał go także do powstrzymywania się od używania alkoholu i środków odurzających oraz nakazał zapłatę 500 zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonego.

Prokurator ocenił wyrok jako słuszny. Jak podkreślono, podstawą aktu oskarżenia był zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadków.

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