Ośliczka Zuzia z Warszawy opuściła Polskę. Zwierzę zaczyna nowe życie w Holandii

Przedstawiciele stołecznego ogrodu zoologicznego przekazali informacje o wyjeździe Zuzi. Pracownicy placówki nie ukrywają, że jest to dla nich bardzo emocjonujące wydarzenie, z którego są jednocześnie niezwykle dumni.

Trudne początki oślicy Zuzi w Warszawskim ZOO

Początki Zuzi nie należały do najłatwiejszych. Tuż po przyjściu na świat samica była na tyle osłabiona, że nie umiała samodzielnie stanąć na nogi ani ssać mleka. Ponieważ matka ją odrzuciła, opiekunowie musieli podjąć się sztucznego odchowu.

Przez wiele miesięcy zespół składający się z pracowników działu zwierząt kopytnych Warszawskiego ZOO, weterynarzy i wolontariuszy troszczył się o małą ośliczkę. Ich codzienne zaangażowanie miało na celu przywrócenie jej pełnego zdrowia i sił.

Dzisiaj widać wspaniałe rezultaty tych starań. Zuzia stała się silną, samodzielną oślicą, która jest w pełni przygotowana do funkcjonowania w nowej grupie zwierząt.

Nowy dom i przyszłość Zuzi w Holandii

W holenderskim DierenPark Amersfoort Zuzia spotka się z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Ekipa warszawskiego ogrodu liczy na to, że w przyszłości ośliczka doczeka się własnego potomstwa, przekazując dalej swoje unikalne geny.

Wzruszające pożegnanie z Zuzią z Warszawskiego ZOO

Na pożegnanie opiekunowie z Warszawy skierowali do Zuzi kilka wzruszających słów.

− Zuzia, będziemy za Tobą tęsknić, ale jeszcze bardziej cieszymy się, że możesz rozpocząć ten nowy etap. Trzymamy za Ciebie mocno kciuki i życzymy Ci wielu spokojnych lat, nowych przyjaciół i szczęśliwego życia w Holandii. Powodzenia, Zuziu! −