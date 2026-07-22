Podziemny tramwaj przy Dworcu Zachodnim na ukończeniu. Wkrótce znikną utrudnienia

Nowa trasa tramwajowa Warszawa Zachodnia - postępy w tunelu

Roboty na podziemnym przystanku przy Dworcu Zachodnim wkraczają w decydującą fazę. Wykonawca zakończył wylewanie początkowego fragmentu płyty pod tory i rozpoczął tworzenie przestrzeni technicznych. W pierwszym w stolicy podziemnym tunelu tramwajowym ułożono już około dwóch trzecich zaplanowanych torów.

Powstająca infrastruktura tramwajowa obejmie odcinek o długości 1,6 kilometra. Zostanie ona ściśle połączona z niedawno zmodernizowanym kompleksem stacji Warszawa Zachodnia.

Wewnątrz tunelu praktycznie zakończono nakładanie powłok ogniochronnych na elementy konstrukcyjne. Na bocznych ścianach zamontowano również uchwyty niezbędne dla systemu przeciwpożarowego. Dodatkowo postępują roboty w obrębie dwóch klatek schodowych służących do ewakuacji. W części przebiegającej pod ziemią gotowe jest już 2/3 szyn, natomiast na odcinkach powierzchniowych tory ułożono w całości.

Na terenie podziemnego przystanku również widać duże zaangażowanie. Rozsypano warstwę kruszywa pod przyszłe tory oraz dwa perony boczne. Budowlańcy wykonali niedawno pierwsze wylewki płyty nośnej pod torowisko. Jednocześnie trwają prace murarskie w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi technicznej obiektu. Projekt architektoniczny stacji tramwajowej został przygotowany przez tę samą grupę ekspertów, co dworzec kolejowy, dzięki czemu zachowana zostanie spójność wizualna.

Inwestycja przy Dworcu Zachodnim to tylko element szerzej zakrojonego planu rozbudowy sieci tramwajowej. Docelowo nowe tory mają skomunikować Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, realizacja odbywa się w fazach. Dotychczas, równolegle z przebudową infrastruktury kolejowej, zrealizowano konstrukcję samego tunelu. W kolejnych etapach zaplanowano dobudowanie fragmentów od Ochoty do Mokotowa (przy Polu Mokotowskim) oraz połączenie stacji Zachodniej z ulicą Kasprzaka na Woli.

Kiedy kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie? Harmonogram prac

Dzięki dobremu tempu robót budowlanych, jeszcze podczas tegorocznych wakacji kierowcy odczują wyraźną ulgę. Ruch samochodowy w Alejach Jerozolimskich zostanie przywrócony na całej szerokości obydwu jezdni. Stanie się tak natychmiast po akceptacji nowych projektów organizacji ruchu, które musi przedstawić firma wykonująca prace.

Zakończenie robót w samym tunelu zaplanowano na ostatni kwartał bieżącego roku. Uruchomienie połączenia tramwajowego od ulicy Grójeckiej do stacji Warszawa Zachodnia nastąpi jednak dopiero po pomyślnym zaliczeniu wszystkich testów technicznych i uzyskaniu niezbędnych odbiorów od uprawnionych instytucji.

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