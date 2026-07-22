Tragedia w Solinie. Nie żyje radny i społecznik. Płacze całe miasto. "Potrafił być blisko ludzi"

Zmarł Łukasz Przybyło, 45-letni radny Rady Miejskiej w Mielcu, zaangażowany społecznik i aktywista.

Jego ciało wyłowiono 21 lipca z Jeziora Solińskiego.

Śmierć radnego wywołała szok i rozpacz w Mielcu; miasto, stowarzyszenie Teraz Mielec oraz mieszkańcy żegnają go jako oddanego i pomocnego człowieka.

Zmarł Łukasz Przybyło. Był był radnym Rady Miejskiej w Mielcu, zaangażowanym społecznikiem, patriotą i aktywistą. Jego śmierć wywołała szok i rozpacz. Miał zaledwie 45 lat. Na oficjalnej stronie miasta pojawiło się pożegnanie.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Łukasza Przybyło, Radnego Rady Miejskiej w Mielcu. Zapamiętamy Go jako człowieka oddanego sprawom miasta i jego mieszkańców, zaangażowanego w wiele inicjatyw oraz aktywnie uczestniczącego w życiu Mielca. Swoją pracą, życzliwością i otwartością potrafił być blisko ludzi, zawsze gotowy do rozmowy, wsparcia i działania na rzecz innych. Jego odejście jest bolesną stratą dla Rodziny, Bliskich, Przyjaciół oraz wszystkich, którzy mieli okazję współpracować z Nim i korzystać z Jego doświadczenia. Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia i słowa otuchy w tych trudnych chwilach. Cześć Jego pamięci - można przeczytać.

45-latka żegna cały Mielec. Również stowarzyszenie Teraz Mielec pożegnało swojego byłego członka.

Są ludzie o których się wydaje, że będą zawsze. Bo zawsze byli - obok, gotowi pomóc, wesprzeć, po prostu być. Odszedł człowiek o wielkim sercu – życzliwy, pełen empatii i zawsze gotowy nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Był oddanym społecznikiem i wiernym przyjacielem. Trudno pogodzić się z tym, że nie będzie już z nami. Pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale przede wszystkim dobro, które czynił każdego dnia, oraz ludzi, którym pomógł i których inspirował swoją postawą. Dziękujemy Ci za każdą wspólną rozmowę, zaangażowanie, wsparcie i przyjaźń. Takich ludzi po prostu się nie zapomina – czytamy.

Tragiczna śmierć radnego. Ciało 45-latka wyłowiono z Jeziora Solińskiego

Zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył z korony zapory do Jeziora Solińskiego służby otrzymały po godz. 3.00 w nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 lipca). Poszukiwania prowadzone przez Bieszczadzkie WOPR, policję i straż pożarną zakończyły się tragicznie. We wtorek 21 lipca wyłowiono ciało 45-letniego mężczyzny.

Po kilkunastu godzinach akcji, około godziny 12.30, z głębokości ponad 50 metrów, policjanci przy użyciu specjalistycznego drona wydobyli ciało 45-letniego mieszkańca powiatu mieleckiego – informowała policja.

Mielec żegna radnego

Śmieć 45-latka wywołała w Mielcu wielkie poruszenie. W mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo wpisów.

- Serdeczny, zawsze pomocny, skromny człowiek. Szkoda że tacy Wielcy ludzie odchodzą. Wyrazy współczucia dla rodziny – czytamy.

- Niesamowity człowiek. Niech odpoczywa w Niebie – to jeden z kolejnych wpisów.

- Myślał o tym jak czują się inni… służył, chronił i pomagał, pamiętał o wszystkich… wszyscy zapomnieli o nim a na końcu on sam o sobie – czytamy.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi, doświadczające załamania nerwowego lub myśli o odebraniu sobie życia, powinny niezwłocznie poszukać wsparcia u wykwalifikowanych ekspertów. Warto skonsultować się z dyżurującymi psychologami, którzy z pełnym zaangażowaniem oferują profesjonalną pomoc w krytycznych sytuacjach

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

116 123 - telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - brpd.gov.pl