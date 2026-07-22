Kobiety źle sikają. To odbija się na ich zdrowiu. Fizjoterapeuta radzi, jak prawidłowo powinno się robić siku

Wiele kobiet nieświadomie popełnia błędy podczas oddawania moczu, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Nieprawidłowe nawyki, takie jak parcie czy sikanie "na Małysza", skutkują nietrzymaniem moczu, problemami z pęcherzem, a nawet obniżeniem narządów.

Dowiedz się, jak prawidłowa pozycja i technika mikcji mogą uchronić Cię przed dolegliwościami i znacząco poprawić komfort życia.

Kobiety źle sikają. To odbija się na ich zdrowiu

Oddawanie moczu, czyli inaczej mikcja jest jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. Choć robimy to wiele razy na dobę i w wielu przypadkach już od dziesiątek lat, okazuje się, że nie każdy potrafi robić to prawidłowo. A w przypadku kobiet nieprawidłowe sikanie może poważnie odbić się na zdrowiu i powodować między innymi nietrzymanie moczu. Co więcej, może też prowadzić do problemów z oddawaniem moczu, czy rozwinięcia się pęcherza nadreaktywnego. Jak zatem powinno się prawidłowo sikać? Tu kluczowe jest nie tylko przyjęcie odpowiedniej pozycji podczas mikcji, ale również częstotliwość sikania. Przeciętnie człowiek oddaje mocz sześć lub siedem razy dziennie, jednak w normie mieści się od czterech do nawet dziesięciu razy. Oczywiście jest to uzależnione od człowieka i trybu życia, jaki prowadzi. Złe nawyki podczas sikania to przede wszystkim załatwianie potrzeby z uniesionymi pośladkami (czyli na tzw. "Małysza"), parcie podczas sikania, a nawet zbyt długie przesiadywanie na toalecie i sikanie na zapas.

Jak prawidłowo robić siku? Porady fizjoterapeutów

Fizjoterapeuci niejednokrotnie wyjaśniali, że odpowiednia pozycja podczas załatwiania swoich potrzeb w toalecie ma kluczowe znaczenie w kwestii kondycji mięśni dna miednicy. Przy częstych parciach może dojść do obniżenia narządów rodnych. Jak prawidłowo robić siku? Podczas oddawania moczu należy przyjąć wygodną pozycję. Powinna być ona wyprostowana, z luźno rozstawionymi nogami. Stopy połóż płasko na podłodze i pochyl się delikatnie do przodu, opierając łokcie na kolanach. Dzięki temu nabierzesz zdrowych nawyków podczas załatwiania sowich potrzeb fizjologicznych w toalecie, a pęcherz i mięśnie dna miednicy Ci za to podziękują.

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