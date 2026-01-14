Zacznij tak myć włosy, a przestaną Cię boleć plecy! Fizjoterapeutka pokazuje, jak odciążyć lędźwie podczas mycia włosów

Odkryj, dlaczego fryzjerzy i trycholodzy zalecają mycie włosów na stojąco, skupiając się na skórze głowy.

Dowiedz się, jak prawidłowa technika mycia może dodać objętości włosom i zapobiec ich plątaniu.

Poznaj prosty trik fizjoterapeuty, który pozwoli Ci myć włosy na stojąco bez bólu pleców.

Zmień swoje nawyki pielęgnacyjne i ciesz się zdrowymi włosami oraz komfortem!

Dlaczego włosy powinno się myć na stojąco?

Wbrew pozorom w samym myciu włosów nie chodzi tylko oczyszczenie kosmyków na długości. Fryzjerzy i trycholodzy wskazują, że o wiele bardziej istotne jest dokładne oczyszczenie samej skóry głowy. To właśnie na tym powinniśmy się skupić. Szampony nie mają na celu mycia samych włosów. Można rozpieniony szampon wetrzeć delikatnie w kosmyki na długości, ale do pielęgnacji samych włosów polecana jest odżywka. Szampon ma doczyścić skórę głowy, sprawić, że będzie ona odświeżona i czysta. Właśnie z tego powodu zaleca się mycie włosów na stojąco. Taka pozycja pozwala na dokładniejsze dotarcie do skóry głowy i wtarcie w nią odpowiedniego szamponu. Dzięki temu włosy u nasady zyskują objętości i mniej się plączą.

Jak myć włosy na stojąco bez bólu pleców?

Mycie włosów w pozycji stojącej ma jedną, ogromną wadę. Jest nią ból pleców spowodowany schylaniem się nad wanną. To nienaturalna pozycja, która w skrajnych przypadkach może skończyć się poważnymi bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Okazuje się, że jest na to prosty sposób. Trycholog Olga Poniatowska od lat działa w mediach społecznościowych ucząc nas, jak prawidłowo dbać o włosy i skórę głowy. Teraz połączyła swoje siły z fizjoterapeutką Dominiką Rosińską. Panie przygotowały prosty filmik instruktażowy, w którym pokazują, jaką pozycję przybrać, aby nie bolały plecy. Okazuje się, że to banalnie proste.

- Stań blisko wanny, jedna noga ugięta, stopa ułożona na krawędzi wanny. Teraz przenosimy ciężar ciała na tą przednią, ugiętą nogę. Zabezpieczamy tak i odciążamy odcinek lędźwiowy. W tej pozycji nie będziecie odczuwać bólu pleców - mówi na filmiku Dominika Rosińska. Nogę, na której opieramy ciężar ciała można dowolnie zmieniać. Dzięki temu mycie włosów na stojąco nie będzie już kojarzyć się bólem pleców.