Kup w aptece i aplikuj na włosy. W mig staną się grubsze i bardziej lśniące. Kosztuje grosze, a robi na włosach taflę niczym z salonu fryzjerskiego za kilkaset złotych. Sposób na lśniące włosy

Matowe i pozbawione blasku włosy to częsty problem, wynikający z niewłaściwej pielęgnacji, farbowania i trybu życia.

Istnieje prosty, domowy sposób, który może przywrócić włosom blask i sprawić, że będą wyglądać jak po wizycie u fryzjera.

Poznaj sekretny składnik, który działa jak naturalna laminacja, wygładza, regeneruje i chroni Twoje włosy.

Dowiedz się, jak łatwo przygotować i zastosować tę metodę, aby Twoje włosy były gęstsze i bardziej lśniące już po pierwszym użyciu!

Raz w tygodniu nałóż na włosy. Zrobią się gęstsze i bardziej lśniące

Zdrowe włosy to marzenie wielu kobiet. Niestety, włosy narażone są na wiele czynników wpływających na ich kondycję. Zimą są to przede wszystkim niedobory w diecie, pogoda, a także brak odpowiedniej pielęgnacji. Warto mieć również świadomość, że na kondycję włosów wpływ ogólny stan organizmu. Choroby, a także przyjmowane leki mogą mieć przełożenie w wyglądzie włosów.

Jednym z częściej pojawiających się problemów są matowe, pozbawione blasku włosy. Dzieje się tak najczęściej na skutek nieumiejętnej i źle dobranej pielęgnacji, farbowania (zwłaszcza rozjaśnianie mocno wysusza włosy) oraz niezdrowego trybu życia. Jeżeli chcesz, aby Twoje włosy odzyskały blask możesz przetestować domowe sposoby. Stanowią one świetne uzupełnienie profesjonalnej pielęgnacji, ale nie zastąpią jej całkowicie.

Ten sposób sprawia, że włosy natychmiastowo odzyskują swój blask. Łatwo się rozczesują i wyglądają niczym po wizycie i fryzjera. Stosuj tę metodę przed wielkimi wyjściami lub jako element codziennej pielęgnacji włosów. O czym mowa?

Domowym sekretem lśniących włosów może okazać się żelatyna. Nazywana naturalną metodą laminacji włosów sprawia, że kosmyki stają się gładkie i lśniące, a efekty są natychmiastowe. Dodatkowo żelatyna dociąża włosy i je regeneruje tworząc warstwę ochronną. Dzięki temu włosy są mniej podatne na mechaniczne uszkodzenia oraz zanieczyszczenia z zewnątrz.

Jak laminować włosy żelatyną?

Porządnie umyj włosy i skórę głowy. Do szklanki wsyp 1 łyżkę żelatyny i 3 łyżki gorącej, przegotowanej wody. Całość porządnie wymieszaj aż żelatyna się rozpuści. Do tak przygotowanej mieszanki dodaj 1 łyżkę ulubionej maski do włosów lub odżywki. Ponownie wszystko razem wymieszaj. Domową mieszankę nałóż na włosy wcierając ją w każdy kosmyk. Owiń włosy folią i załóż na nie czepek. To wszystko owiń jeszcze ręcznikiem. Odczekaj około 30/40 minut i wszystko dokładnie zmyj.