Oto 3 najlepsze fryzury na siwe włosy. Ukrywają srebrne kosmyki i dodają młodzieńczego wigoru. Odmładzają o 10 lat. Kobiet dojrzałe powinny je znać

Najpiękniejsze fryzury na siwe włosy. Odmładzają i dodają blasku

Nie jest prawdą, że kobiecie dojrzałej czegoś nie wypada. W ostatnim czasie dojrzałość jest w modzie. To nie tylko zmarszczki i siwe włosy, ale przede wszystkim życiowa dojrzałość oraz świadomość własnej wartości. Kobiety dojrzałe lepiej od swoich młodszych koleżanek potrafią radzić sobie we współczesnym świecie. Nie muszą nic udowadniać i coraz częściej realizują swoje pasje oraz marzenia. Ostatnie lata to także moda na siwe włosy. Coraz więcej kobiet rezygnuje z regularnego farbowania srebrnych kosmyków. Nie boją się pokazywać swojej siwizny.

Fryzjerzy przekonują, że kobiety z siwymi włosami wcale nie muszą dostosowywać swojej fryzury do wieku. Wręcz przeciwnie, siwe włosy aż proszą się o nowoczesne cięcia. W ten sposób równowaga zostaje zachowania, a nowoczesna fryzura sprawia, że całość jest w trendach. Ważne, aby cięcie podkreślało rysy twarzy i współgrało z naszą urodą. W ten sposób osiągniesz wymarzony efekt.

Top 3 najlepszy fryzury na siwe włosy. Skusisz się na nie?

Wśród najczęściej polecanych fryzur na siwe włosy dominują cieniowane cięcia, które dodają objętości. W ten sposób można stworzyć na głowie trójwymiarowy efekt. To nowoczesne i odważne cięcie, które świetnie będzie wyglądać na kobietach dojrzałych. Panie, których włosy są zdrowe, silne i lśniące nie powinny obawiać się prostych i długich fryzur. Klasyczne włosy opadające na ramiona mogą świetnie prezentować w wersji srebrnej. Dodają elegancji i są bardzo kobiece. Kolejną, często polecaną, fryzurą dla kobiet z siwymi włosami są fale oraz loki. Mocne loki mogą wyglądać zawadiacko i odejmować lat. Z kolei subtelne, hollywoodzkie fale świetnie będą prezentowały się podczas większych wyjść i randek z ukochanym.