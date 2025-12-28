Putin odsłonił karty. Mówi o "drodze zbrojnej"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-28 8:31

Co się stanie, jeżeli nie uda się wynegocjować zakończenia wojny na Ukrainie? Mówił o tym ostatnio Władimir Putin. Prezydent Rosji dal do zrozumienia, że jego zdaniem rozwiązanie konfliktu drogą pokojową zależy od Ukrainy, a nie od Rosji. Jeśli Kijów nie zgodzi się na porozumienie i pokój, to Rosja zrealizuje swoje cele w inny sposób - mówił, o czym poinformowała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS.

Władimir Putin powiedział, że jeśli nie będzie porozumienia pokojowego, Rosja osiągnie swoje cele drogą zbrojną

Negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie trwają, ale jak dotychczas nie przyniosły żadnego rezultatu. Ataki trwają, obecnie niemal połowa Kijowa nadal nie ma prądu po ostatnich atakach na infrastrukturę krytyczną i budynki mieszkalne. Co będzie, jeśli żadnego kompromisu nie uda się wypracować? Mówił o tym ostatnio Władimir Putin. Prezydent Rosji dal do zrozumienia, że jego zdaniem rozwiązanie konfliktu drogą pokojową zależy od Ukrainy, a nie od Rosji. Jeśli Kijów nie zgodzi się na porozumienie i pokój, to Rosja zrealizuje swoje cele drogą zbrojną - mówił, o czym poinformowała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS. Użył przy tym jak zwykle określenia "specjalna operacja wojskowa" - tak od lutego 2022 nazywa wojnę na Ukrainie. Zdobycie reszty Donbasu drogą zbrojną wydaje się bardzo prawdopodobne, bo większość tego obszaru Ukrainy jest już w rosyjskich rękach. Kreml poinformował ostatnio na Telegramie siły rosyjskie zdobyły Myrnohrad w obwodzie donieckim i Hulajpole w obwodzie zaporoskim.

Wcześniej Putin nazwał europejskich polityków "prosiętami" i zapowiadał zdobycie Donbasu 

To kolejne wypowiedzi Putina, w których mówi on wprost o tym, że zamierza zdobyć cały Donbas w jakikolwiek sposób, czy to pokojowy, czy nie. Rosja osiągnie swoje cele czy to środkami dyplomatycznymi, czy militarnymi, jeśli te pierwsze nie odniosą skutków - mówił niespełna dwa tygodnie temu, przemawiając do rosyjskich dowódców w Moskwie. W swoim wystąpieniu wiele czasu poświęcił europejskim politykom. Jego zdaniem liczyli na szybki upadek i zniszczenie Rosji, ale się przeliczyli. Nazwał ich też... "prosiętami". „Wszyscy wierzyli, że Rosja zostanie zniszczona i załamie się w krótkim czasie. A europejskie prosięta natychmiast przyłączyły się do tego dzieła byłej amerykańskiej administracji [Bidena], licząc na zysk z upadku naszego kraju. Aby odzyskać coś, co zostało utracone w poprzednich okresach historycznych i spróbować się zemścić. Jak teraz jest dla wszystkich oczywiste, wszystkie te próby i wszystkie te destrukcyjne plany przeciwko Rosji całkowicie się nie powiodły”. Zapowiedział, że jego celem jest zdobycie całego Donbasu i osiągnie go, jeśli nie umową, to siłą. „Cele specjalnej operacji wojskowej niewątpliwie zostaną osiągnięte” – zapowiedział rosyjski prezydent. 

Super Express Google News
Sonda
Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Do siódmego pytania popełnisz minimum dwa błędy
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij tytuł książki Gabriela Garcii Marqueza: "Opowieść...
MILLER USPOKAJA: ROSJA NAS NIE ZAATAKUJE. NATO GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADIMIR PUTIN
WOJNA NA UKRAINIE