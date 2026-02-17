Łukasz Nowicki ujawnił kulisy pracy z Martą Manowską. Zdobył się też na osobiste wyznanie

Łukasz Nowicki w parze z Martą Manowską prowadził 7. sezon "The Voice Senior". Tuż po finale udało nam się porozmawiać z dziennikarzem. Nie krył on, że współpraca z Martą Manowską była dla niego czymś wyjątkowym.

Zawsze chciałem z Martą pracować

- przyznaje Łukasz Nowicki.

Jak podkreśla, szybko znaleźli wspólny język, także poza planem.

Marta podróżuje, a to jest też jedna z moich największych pasji. Gdybym mógł jeszcze raz wybrać swoją drogę życiową, zostałbym zawodowym podróżnikiem. Chciałbym poznawać świat, smakować życie. Marta ma podobnie, więc mamy mnóstwo wspólnych tematów.

Prezenter nie szczędzi jej komplementów.

Jest niezwykle oczytaną, mądrą osobą. Ma wrażliwość, którą bardzo cenię. Świetnie się jej słucha. Jest też życzliwą koleżanką, a to w tej branży ma ogromne znaczenie.

Nie wyklucza nawet wspólnych projektów w przyszłości.

Rozmawialiśmy o różnych pomysłach, także podróżniczych. Kto wie, może kiedyś uda się coś razem zrobić.

Łukasz Nowicki przyznaje, że miał szczęście do wyjątkowych ekranowych partnerek. Obok Marty Manowskiej wymienił Marzenę Rogalską, z którą to tworzy duet w "Pytaniu na Śniadanie".

Ja też mam szczęście - Rogalska, Manowska - farciarz ze mnie

- mówi nam Łukasz Nowicki.

Łukasz Nowicki odpoczywa w kuchni

Łukasz Nowicki jest doskonale znany z występów w telewizji, a jego głos można było usłyszeć m.in. w bajce "Toy Story 3". Choć praca przed kamerą jest jego wielką pasją, to uwielbia także gotować.

Uwielbiam gotować. To mnie relaksuje

- przyznaje.

Jak zdradza, ma swoje popisowe dania.

Ostatnio robiłem wołowinę po burgundzku. Przygotowuję też ryby, rosół, świetną jajecznicę. Lubię eksperymentować i spędzać czas w kuchni.

Wspólne gotowanie to także element jego życia rodzinnego.

Jutro pieczemy z żoną pierwszy raz chleb na zakwasie. Zakwas już stoi w słoiku i czeka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie

- mówi nam z uśmiechem.

