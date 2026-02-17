Świerzb zaatakował ośrodek dla cudzoziemców w Kętrzynie. "Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku"

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-02-17 10:43

Niepokojące informacje z Kętrzyna (woj. warmińsko-mazurskie). W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców wykryto ognisko świerzbu, choroby zakaźnej. Choruje 34 mężczyzn spośród 137 przebywających w placówce. Sprawa wywołała poruszenie, bo to pierwsza taka sytuacja w tym miejscu.

Świerzb zaatakował ośrodek dla cudzoziemców w Kętrzynie. Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku

i

Autor: fot. strazgraniczna.pl; Shutterstock/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Ognisko świerzbu wykryto w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie, gdzie zachorowało 34 mężczyzn.
  • To pierwszy taki przypadek w tej placówce.
  • Zarażeni zostali odizolowani i objęci opieką medyczną.

Świerzb w ośrodku dla cudzoziemców

W rozmowie z „Super Expressem” rzeczniczka Straż Graniczna, ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, uspokaja: – Żaden z funkcjonariuszy Straży Granicznej nie ma objawów choroby. Sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie procedury zostały wdrożone natychmiast po potwierdzeniu przypadków.

Zakażeni cudzoziemcy zostali odizolowani od reszty mieszkańców ośrodka. Przeniesiono ich do innego budynku, gdzie przebywają pod stałą opieką lekarza. – Wszyscy chorzy są pod opieką medyczną. Po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Monitorujemy również stan zdrowia pozostałych osób – podkreśla rzeczniczka.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna

Polecany artykuł:

Pies wbiegł na lód, a on ruszył za nim. 64-latek topił się w lodowatej wodzie!

"Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku"

Jak zapewniają służby, w ośrodku zastosowano wszystkie wymagane procedury sanitarne. Poinformowano odpowiednie instytucje, a pomieszczenia są dezynfekowane. – Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku w tym ośrodku – zaznacza ppłk Aleksandrowicz.

Największą dolegliwością pozostaje silne swędzenie skóry. Służby podkreślają, że sytuacja jest opanowana, a zagrożenie dla funkcjonariuszy i osób z zewnątrz nie występuje.

Świerzb - co to?

Świerzb to zakaźna choroba skóry wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Objawia się silnym, uporczywym świądem, który nasila się w nocy, oraz charakterystyczną wysypką. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub wspólne używanie odzieży i pościeli. W skupiskach ludzi ryzyko rozprzestrzeniania się choroby jest większe, dlatego tak ważna jest szybka reakcja.

Źródło: Super Express, PAP

Polecany artykuł:

Bociani celebryta wraca do Polski. Krutek jest już w Europie!
Bocian celebryta wraca do Polski. Krutek jest już w Europie!
Galeria zdjęć 6
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OŚRODEK DLA UCHODŹCÓW