Świerzb zaatakował ośrodek dla cudzoziemców w Kętrzynie. "Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku"

Ognisko świerzbu wykryto w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie, gdzie zachorowało 34 mężczyzn.

To pierwszy taki przypadek w tej placówce.

Zarażeni zostali odizolowani i objęci opieką medyczną.

Świerzb w ośrodku dla cudzoziemców

W rozmowie z „Super Expressem” rzeczniczka Straż Graniczna, ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, uspokaja: – Żaden z funkcjonariuszy Straży Granicznej nie ma objawów choroby. Sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie procedury zostały wdrożone natychmiast po potwierdzeniu przypadków.

Zakażeni cudzoziemcy zostali odizolowani od reszty mieszkańców ośrodka. Przeniesiono ich do innego budynku, gdzie przebywają pod stałą opieką lekarza. – Wszyscy chorzy są pod opieką medyczną. Po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Monitorujemy również stan zdrowia pozostałych osób – podkreśla rzeczniczka.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna

"Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku"

Jak zapewniają służby, w ośrodku zastosowano wszystkie wymagane procedury sanitarne. Poinformowano odpowiednie instytucje, a pomieszczenia są dezynfekowane. – Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku w tym ośrodku – zaznacza ppłk Aleksandrowicz.

Największą dolegliwością pozostaje silne swędzenie skóry. Służby podkreślają, że sytuacja jest opanowana, a zagrożenie dla funkcjonariuszy i osób z zewnątrz nie występuje.

Świerzb - co to?

Świerzb to zakaźna choroba skóry wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Objawia się silnym, uporczywym świądem, który nasila się w nocy, oraz charakterystyczną wysypką. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub wspólne używanie odzieży i pościeli. W skupiskach ludzi ryzyko rozprzestrzeniania się choroby jest większe, dlatego tak ważna jest szybka reakcja.

Źródło: Super Express, PAP