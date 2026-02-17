Alicja Majewska zabrała głos po finale "The Voice Senior". Te słowa dają do myślenia

Iwona Janczewska
2026-02-17 10:07

Emocje po finale "The Voice Senior" wciąż są żywe, choć kurz już opadł. Alicja Majewska nie ukrywa, że program to dla uczestników nie tylko przygoda, ale też ogromna próba charakteru. W rozmowie z nami opowiada o swojej podopiecznej, niesprawiedliwości w show-biznesie i roli szczęścia w karierze.

Choć to uczestnicy "The Voice Senior" przeżywali największy stres, Alicja Majewska również nie kryje emocji.

Myślę, że największe emocje były po stronie uczestników. Ja miałam najbliższy kontakt z moją uczestniczką, panią Grażynką. Uspokajające było to, że relacje między wszystkimi były bardzo koleżeńskie, dobre i życzliwe. To jest najistotniejsze

- mówi Alicja Majewska w rozmowie z "Super Expressem".

Jak podkreśla, niezależnie od wyniku, sam udział w programie jest dla wielu ogromnym przeżyciem i impulsem do dalszego działania.

Oni się odważyli. A to wymaga odwagi, bo to jest program rozrywkowy, ale jednak konkurs. Każdy chce wygrać, choć już samo znalezienie się na tym etapie daje ogromnego kopa

- dodaje.

Alicja Majewska o zwyciężczyni 7. edycji "The Voice Senior"

Szczególne wrażenie na Alicji Majewskiej zrobiła pani Violetta, która to zwyciężyła w 7. edycji "The Voice Senior".

Jestem zdumiona, że nie jest popularna, że jej nie znamy. Dysponuje muzykalnością, pięknym głosem, ma sceniczną osobowość. Ma wszelkie predyspozycje, żeby być gwiazdą

- przyznaje szczerze artystka.

I dodaje, że w tym zawodzie o sukcesie nie zawsze decyduje wyłącznie talent.

Jak mówiła moja profesorka śpiewu, sukces to w części talent i praca, ale ogromną rolę odgrywa też szczęście. Widocznie nie miała go w odpowiednim momencie, żeby trafić na właściwych ludzi.

Sama Majewska przyznaje, że w jej przypadku kluczowe było spotkanie właściwej osoby. Na jej drodze stanął Włodzimierz Korcz, z którym współpracuje do dziś.

Wiedziałam, że już się go nie odczepię. I tak się szczęśliwie składa, że obchodzimy 50-lecie współpracy

- mówi z uśmiechem Alicja Majewska.

Alicja Majewska o uczestnikach "The Voice Senior"
Alicja Majewska w The Voice Senior
ALICJA MAJEWSKA
The Voice Senior