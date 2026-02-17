Alicja Majewska zabrała głos po finale "The Voice Senior". Te słowa dają do myślenia

Choć to uczestnicy "The Voice Senior" przeżywali największy stres, Alicja Majewska również nie kryje emocji.

Myślę, że największe emocje były po stronie uczestników. Ja miałam najbliższy kontakt z moją uczestniczką, panią Grażynką. Uspokajające było to, że relacje między wszystkimi były bardzo koleżeńskie, dobre i życzliwe. To jest najistotniejsze

- mówi Alicja Majewska w rozmowie z "Super Expressem".

Jak podkreśla, niezależnie od wyniku, sam udział w programie jest dla wielu ogromnym przeżyciem i impulsem do dalszego działania.

Oni się odważyli. A to wymaga odwagi, bo to jest program rozrywkowy, ale jednak konkurs. Każdy chce wygrać, choć już samo znalezienie się na tym etapie daje ogromnego kopa

- dodaje.

Alicja Majewska o zwyciężczyni 7. edycji "The Voice Senior"

Szczególne wrażenie na Alicji Majewskiej zrobiła pani Violetta, która to zwyciężyła w 7. edycji "The Voice Senior".

Jestem zdumiona, że nie jest popularna, że jej nie znamy. Dysponuje muzykalnością, pięknym głosem, ma sceniczną osobowość. Ma wszelkie predyspozycje, żeby być gwiazdą

- przyznaje szczerze artystka.

I dodaje, że w tym zawodzie o sukcesie nie zawsze decyduje wyłącznie talent.

Jak mówiła moja profesorka śpiewu, sukces to w części talent i praca, ale ogromną rolę odgrywa też szczęście. Widocznie nie miała go w odpowiednim momencie, żeby trafić na właściwych ludzi.

Sama Majewska przyznaje, że w jej przypadku kluczowe było spotkanie właściwej osoby. Na jej drodze stanął Włodzimierz Korcz, z którym współpracuje do dziś.

Wiedziałam, że już się go nie odczepię. I tak się szczęśliwie składa, że obchodzimy 50-lecie współpracy

- mówi z uśmiechem Alicja Majewska.

Alicja Majewska o uczestnikach "The Voice Senior"

