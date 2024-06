Alicja Majewska oddała Bajorowi piosenkę, która stała się wielkim przebojem. Nie żałuje swojej decyzji?

Kabareton wraca do Opola. Wszyscy na to czekali

Zarówno Michał Bajor, jak i Alicja Majewska od lat współpracują z wybitnym kompozytorem Włodzimierzem Korczem (80 l.). To on jest autorem większości ich najbardziej znanych piosenek. Okazuje się, że utwór „Moja miłość największa”, który znalazł się w repertuarze Bajora, pierwotnie napisany był dla Majewskiej. Ta jednak zgodziła się oddać go koledze po fachu.

Majewska i Bajor - ten duet oczarował opolską publiczność!

Teraz na festiwalu w Opolu zaśpiewali go w duecie. Wcześniej już wykonywali tę piosenkę w Sopocie na TOP OF THE TOP 2023. – Zaśpiewaliśmy piosenkę, którą kiedyś podarowałam Michałowi. On z niej zrobił przebój, a teraz ja się podłączam i ten gotowy przebój śpiewam z nim w duecie – cieszy się w rozmowie z „Super Expressem” Alicja Majewska i potwierdza, że utwór był skomponowany dla niej.

Majewska oddała Bajorowi piosenkę o nieszczęśliwej miłości!

Alicja Majewska po wykonaniu na próbie numeru "Moja miłość największa" miała powiedzieć: "To jest piosenka dla Bajora". I tak też się stało. – To była dla mnie napisana piosenka, ale nie żałuję, że Michał ją dostał. Cieszę się, że jest to jedna z jego ważniejszych piosenek, a teraz cudnie nam się ją razem śpiewa – dodaje piosenkarka. Artyści przyjaźnią się od pięćdziesięciu lat. W tym roku mija też pięćdziesiąt festiwali od debiutu Alicji Majewskiej na opolskiej scenie, która po raz pierwszy na deskach Amfiteatru Tysiąclecia stanęła na podczas 11. edycji festiwalu.

