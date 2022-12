Niemal wszyscy myślą, że Majewska i Korcz są małżeństwem. Prawda zszokuje wielu!

Wśród wielu najwierniejszych nawet fanów Alicji Majewskiej panuje przekonanie, że Włodzimierz Korcz jest jej życiowym partnerem. Artystka tylko raz stanęła na ślubnym kobiercu. Jej pierwszym i jedynym mężem był dziennikarz Janusz Budzyński. Ona zaś była dla niego trzecią żoną i - jak wspominała w późniejszych latach - "mogła się domyślić, że nie ostatnią".

Alicja Majewska w Gwiazdozbiorze Moniki Jaruzelskiej

Alicja Majewska w rozmowie z Moniką Jaruzelską, którą możecie zobaczyć na YouTube na kanale "Super Express 2", poruszyła temat relacji łączącej ją z Włodzimierzem Korczem. Artystka kolejny raz podkreśliła, że pianista nie jest jej życiowym, a jedynie zawodowym partnerem. Korcz od ponad 56 lat jest w szczęśliwym małżeństwie z Elżbietą Starostecką, z którą pani Alicja również się przyjaźni.

- Oni są małżeństwem jeszcze dłużej niż się znamy. Znajomość moją z Włodkiem to ja odliczam od narodzin ich syna w lipcu 1982 roku. Oni mieszkali wtedy w Łodzi, jak się pobrali ale byli na studiach lub jakoś świeżo po, gdy się pobrali. To bardzo długo trwające małżeństwo - mówi z uznaniem Alicja Majewska.

Piosenkarka wyznała, że bardzo często muszą tłumaczyć się ludziom, że nie są małżeństwem, ani nie są nawet parą.

- I choćbyśmy nie wiadomo ile razy to tłumaczyli, to zawsze przyjdzie ktoś, kto powie: "a pani mąż poszedł do garderoby" i tak dalej. No i dobra - powiedziała roześmiana Alicja Majewska i machnęła ręką.

Zobaczcie nagranie całej rozmowy Alicji Majewskiej i Moniki Jaruzelskiej.