Patricia Kazadi spotkała na drodze szczura! Zszokowana celebrytka ma strach w oczach!

Patricia Kazadi spotkała szczura, szczur spotkał Patricie Kazadi

Patricia Kazadi, którą obecnie można oglądać w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na Polsacie, została przyłapana przez paparazzi na wyjątkowo nietypowym spotkaniu. Kazadi, która prywatnie jest kocią mamą, napotkała w centrum stolicy potężnego szczura. Jak widać - zwierze nie przejęło się spotkaniem celebrytki i dalej pałaszowało w spokoju posiłek. Tego samego nie można powiedzieć o wokalistce, której mina oddaje jej stosunek do gryzonia. Efekt spotęgowały dodatkowo płatki kosmetyczne, które przykleiła pod oczy. Przechodnie byli świadkami nie lada widowiska!

Patricia Kazadi była niezwykle zajęta tego dnia. Paparazzi, jak udało nam się ustalić, przyłapali ją w drodze gdy z prób do "Twoja twarz brzmi znajomo" pędziła by wyszykować się na rozdanie nagród magazynu Wizaż, gdzie otrzymała nagrodę za działania społeczne, pomoc w walce z depresją u dorosłych i młodzieży.

Patricia Kazadi o spotkaniu ze szczurem: lekko się zdziwiłam

Wieczorem wyglądała jak piękna i elegancka dama, ale na spotkaniu ze szczurem miała raczej sportowo-miejską stylizację. Patricia miała na sobie ciepły płaszcz marki Pilawski wart niecałe 2 tysiące złotych i torbę marki Vera Wang, oraz sportowe dodatki - czapeczkę New Era i modne buty "jordany". Postanowiliśmy zapytać ją o nietypowe spotkanie.- Co do szczura... no lekko się zdziwiłam, nie ukrywam. Chociaż już kiedyś miałam szansę spotkać szczura - w kinie! - zdradza Kazadi w rozmowie z "Super Expressem".

Warto przypomnieć, że już wkrótce zobaczymy Patricie Kazadi w kolejnej odsłonie, bo - jak niedawno ogłosił Polsat - będzie jedną z prowadzących "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Hitowy muzyczny program po latach wraca na antenę wiosną przyszłego roku.

