Fani muzycznego show nie mogli doczekać się oficjalnej zapowiedzi nowej edycji. Jak dowiedział się "Super Express", w wyczekiwanym formacie "Must Be The Music" w roli prowadzącej pojawi się Patricia Kazadi. To właśnie ona wygryzła z roboty Paulinę Sykut-Jeżynę! Jakby tego było mało u boku znanej wokalistki obecny będzie Maciej Rock oraz Adam Zdrójkowski. Szykuje się więc mieszanka wybuchowa.

Patricia Kazadi wygryzła Paulinę Sykut-Jeżynę z roboty?

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z bardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polsat. Gwiazda miała okazję prowadzić program "Must Be The Music" przez kilka edycji. W jednym z wywiadów przyznała, że show było nietuzinkowe oraz bardzo wyjątkowe, ponieważ pozwalało odkrywać muzyczne talenty, które dotąd ukrywały się w naszym kraju. Co więc poszło nie tak, że w nowym sezonie jej miejsce zajmie 36-letnia Patricia Kazadi? Artystka ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju programów rozrywkowych. Między innymi takie formaty, jak: "Everyday English", "You Can Dance - Po prostu tańcz" czy "X Factor". Aktualnie bierze udział w 21. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" i właśnie wygrała pierwszy odcinek show.

Nowi jurorzy w "Must Be The Music"

Jurorami w dawnym programie "Must Be the Music" byli: Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba i nieżyjąca już Olga "Kora" Jackowska. W czwartym fotelu zasiadał najpierw Wojciech Łozowski, potem Piotr Rogucki, a w ostatniej edycji – Tymon Tymański.

Jak już informowaliśmy, jako pierwszego jurora "Must Be The Music" Polsat ogłosił Dawida Kwiatkowskiego. Obok niego zasiądzie - po raz pierwszy w tego typu programie - Sebastian Karpierl-Bułecka. Stacja właśnie potwierdziła, że w jury zasiądzie też Natalia Szroeder.

Kiedy odbywają się castingi do programu "Must Be The Music"?

8 września 2024 roku ruszyły castingi do 12. edycji "Must Be The Music". Selekcje odbywają się w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu oraz Katowicach.

