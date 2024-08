Patricia Kazadi z pewną rzeczą w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ma ogromne trudności

Patricia Kazadi zdradziła nam, z czym miała największe problemy, podczas kręcenia pierwszych odcinków programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". – Do tej pory najcięższe było dla mnie, by przeistoczyć się w faceta. To było naprawdę ciężkie. Musiałam obniżyć totalnie swój głos i kompletnie przestawić swoje struny głosowe na inne pole pracy, żeby ludzie mnie nie rozpoznali. Bardzo chciałam, żeby myśleli, że śpiewa mężczyzna, a nie ja. Mam na dzieję, że mi się udało – opowiada „Super Expressowi” Patricia.

Patricia Kazadi - osiągniecia

Patricia Kazadi, a właściwie Patricia Tshilanda "Trish" Kazadi, to polsko-kongijska aktorka, piosenkarka, tancerka, osobowość telewizyjna i influencerka. Urodziła się 17 marca 1988 roku w Warszawie. Studiowała na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej. Była również uczennicą Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Jej kariera medialna zaczęła się w 2002 roku w programie "Szansa na sukces". Brała też udział w innych show, m.in. "Jak oni śpiewają", "Taniec z gwiazdami" i "Dance Dance Dance". Oprócz tego prowadziła programy takie jak: "Everyday English", "You Can Dance - Po prostu tańcz" i "X Factor". W 2013 roku wydała swój pierwszy album studyjny "Trip", a w 2015 roku wystąpiła podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem "Na zawsze". Była nominowana do Wiktorów i nagrody Viva Comet 2012. Rozwijając karierę muzyczną, Patricia Kazadi nie zapomniała o szlifowaniu warsztatu aktorskiego. W 2004 roku pojawiła się w "Daleko od noszy", a rok później rozpoczęła swoją przygodę z serialem "Egzamin z życia". Zagrała również w takich serialach jak "Fala zbrodni", "Ranczo" i "Bodo", a w latach 2017-2019 podkładała głos postaci Bombki w animacji "Atomówki". To nie jedyny dubbing, z jakim miała do czynienia. Patricia była aktorką dubbingową w jednej z produkcji Netflixa, a dokładnie w serialu animowanym "Karma's World". Dużą popularność przyniosły też jej filmy: "Jak się pozbyć cellulitu", "Miłość jest wszystkim" oraz "Bodo". Na przełomie lat 2012-2015 nagrała kilka teledysków, w tym "Wanna Feel You Now" z Mattem Pokorą czy "You And I" w reżyserii Sebastiana Sobieszczańskiego.

Dotąd Patricia Kazadi wydała trzy płyty: "Trip" (2013), "Dark Pop" (2015), "Christmasland" (2018), "Dark Pop: RMXt" (2019). Obecnie pracuje nad kolejną, która już niebawem.

