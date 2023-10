Udało się! Cudowne wieści o Patricii Kazadi. Ze szczęścia unosi się nad ziemią!

Patricia Kazadi wystąpiła z Edytą Górniak! Musiała się zameldować na posterunku

Patricia Kazadi jest w prawdziwej euforii! Nic dziwnego, bo właśnie udało jej się spełnić wielkie marzenie. Wszystko za sprawą Edyty Górniak. 35-latka wystąpiła na scenie w duecie ze słynną starszą koleżanką w show "Rytmy Dwójki". Przed emisją odcinka Patricia Kazadi zamieściła pełen pozytywnych emocji wpis na Instagramie. - Czy ktoś może mnie uszczypnąć? Czy to dzieje się naprawdę? Kolejne marzenie z bucket list spełnione. Wszystko na przestrzeni jednego roku. Wdzięczność… wdzięczność… wdzięczność! Nawet zapalenie zatok nie było w stanie mi w tym przeszkodzić - jak dzwoni Vocal Icon - meldujesz się na posterunku. Unoszę się nad ziemią i mam nadzieję, że nasz duet uniesie również i Was - napisała aktorka, która niedawno wyznała, że czuje się zakochana.

Patricia Kazadi ciężko chorowała. Teraz może normalnie funkcjonować!

Jak widać, szczęścia lubią chodzić parami. My także cieszymy się z radości Patricii Kazadi, szczególnie że wcześniej zmagała się z bardzo poważną chorobą - endometriozą. Do tego doszła depresja! Na szczęście sytuacja znacznie się poprawiła. - Czuję dużo, dużo lepiej, bo moja choroba jest na tyle pod kontrolą w tej chwili, że mogę funkcjonować normalnie. Jestem szczęśliwa, jestem w fajnym miejscu, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Czuję, że odpoczęłam. Te cztery lat były mi potrzebne na to, żeby odbudować siebie, ale też wyznaczyć sobie priorytety, co jest w życiu najważniejsze. Teraz karierę prowadzę na swoich zasadach i w swoim tempie - zdradziła w rozmowie z "Super Expressem" Patricia Kazadi.

