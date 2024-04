Kurdej-Szatan ma powód do dumy. Dobre wiadomości przyszły znienacka

The Voice Kids. To oni walczą o zwycięstwo w 7. edycji muzycznego show TVP. Oto finaliści z drużyn Cleo, Tomsona i Barona oraz Nataszy Urbańskiej

Barbara Kurdej-Szatan jakiś czas temu dodała na swoje media społecznościowe ostry wpis o Straży Granicznej. Niestety był to dla niej gwóźdź do trumny. Aktorka i prezenterka straciła wiele kontraktów, a także musiała pożegnać się z ciepłą posadką w TVP.

Barbara Kurdej-Szatan wraca w TVP

Kilka tygodni temu w mediach zaczęły pojawiać się informacje na temat powrotu Barbary Kurdej-Szatan do "M jak Miłość". Oficjalnie jednak nikt tego nie potwierdził. Jak udało się ustalić dziennikarzom shownews.pl Kurdej-Szatan wraca do TVP. Nie będzie to jednak rola w serialu, a znacznie lepsza fucha.

"Basia Kurdej-Szatan jest podekscytowana, bo ma coś poprowadzić w TVP. Na razie nie chce powiedzieć co. Podobno będzie to nowy program na głównej antenie, ale raczej odpada "Pytanie na śniadanie". Wiadomo, że ma propozycje i że rozmowy są już zaawansowane" - powiedział informator portalu shownews.pl.

Barbara Kurdej-Szatan nie wypowiedziała się jednak na temat nowej pracy w TVP. Możliwe jednak, że już niedługo poinformuje swoich wiernych fanów i wyzna, co takiego dla nich szykuje.

Kurdej-Szatan zachwycona zmianą władzy

Barbara Kurdej-Szatan nigdy nie kryła się ze swoimi poglądami politycznymi. Aktorka wiele razy głośno pisała o nich w sieci. Gwiazda nie omieszkała też skomentować wyników ubiegłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu.

"Frekwencja 73 proc. Frekwencja większa niż w 1989 r. Świadczy to o tym, jak bardzo zniszczyli nam kraj. Polacy! Piękna mobilizacja" - napisała na swoim instagramowym koncie.

