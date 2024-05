Ada Fijał to jedna z tych gwiazd, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Po instagramowym profilu wyraźnie widać, że jej pasją jest nie tylko aktorstwo, ale również moda. Od lat chętnie prezentuje w sieci swoje kolorowe stylizacje, które inspirują wiernych fanów. Zdarzają się jednak i tacy, którym najwyraźniej przeszkadza radość życia Fijał. W rozmowie z nami gwiazda wyznała, jakie komentarze serwują jej hejterzy.

Ada Fijał szczerze o hejcie w sieci

Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" wyznała czy przejmuje się komentarzami zamieszczanymi pod jej fotografiami. Ada od lat obecna w mediach doskonale zdaje sobie sprawę, że nie wszystkim musi się podobać. Fijał zwróciła jednak uwagę na poważny problem, który może rzutować na młode osoby nieradzące sobie ze sporą ilością negatywnych komentarzy. Wyjawiła nam również, że cały czas ma kontakt z policjantką biorącą udział w akcjach ratujących życie osób mierzących się z hejtem w sieci.

"To jest takie pytanie. Czy się śmiać, czy się śmiać? Niektóre są tak abstrakcyjne, bo piszą mi, że wyglądam jak facet, albo że nie ma biustu. Gdybym chciała mieć większy, to bym sobie zrobiła. Z mniejszego ja jestem zadowolona. Jest tyle takiej abstrakcji w tej sieci i tyle sprzeczności. Raz mi piszą, że jestem zbyt rozebrana, później, że jestem zbyt "naubierana". Jest to trochę zabawne. Ja mam do tego dystans, bo zderzam się z tym od lat i nie robi to na mnie wrażenia, ale ja wiem, jakie wrażenie robi to na młodych ludziach, jakie dramaty potrafią z tego wyniknąć, bo piszą do mnie młode osoby, mam kontakt z jedną z policjantek, która niedawno brała udział w akcji ratowania młodej dziewczyny, która spotykała się z tego typu komentarzami i to jest przerażające, co się dzieje w sieci i jak hejt w sieci potrafi doprowadzić do ogromnych tragedii" - wyjawiła nam Ada Fijał.

W dalszej części wywiadu Ada Fijał opowiedziała nam o początkach swojej obecności w mediach społecznościowych. Aktorka nie pojmuje, dlaczego jest tyle negatywnych emocji w ludziach.

"Ja się też tego uczyłam, to nie jest tak, że to mnie nigdy nie ruszało. Na początku, jak internet startował, zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że ktoś ma tak ogromne emocje wobec osoby, której prawdopodobnie nie zna i dlaczego w ogóle wypowiada się na takie tematy. Ja tego hejtu do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć. Jak można drugiemu człowiekowi życzyć tak źle. Czytam czasami u kolegów i to zdarzają się życzenia śmierci, jakieś po prostu koszmarne sytuacje. Niewyobrażalne w kontakcie na żywo... może i wyobrażalne, ale absolutnie przerażające" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Ada Fijał.

Internauci hejtują Fijał też ze względu na wiek?

Podpytaliśmy Adę również o to czy zdarzyły jej się komentarze, w których ktoś hejtuje jej wiek. Gwiazda odpowiedziała twierdząco. Aktorka w rozmowie z nami wyjawiła, że większość dotyczy głównie ubrań, które nosi.

"Zdarza się, że dostaje takie komentarze. Za stara na taką sukienkę, albo na spodnie, bo w sukienkach to ja bardzo rzadko chodzę, dzisiaj wyjątkowo, że za goło i w tym wieku to nie wypada i w tym kostiumie kąpielowym to też nie wypada, a później w tym samym czasie pojawia się komentarz, dlaczego ona taka "naubierana". Tam się naprawdę tyle dzieje, że gdybyśmy mieli to brać pod uwagę, to byśmy po prostu realnie mogli nie wychodzić z domu" - mówiła Ada Fijał podczas wywiadu.

Ada Fijał apeluje do internautów

Na sam koniec rozmowy Ada Fijał w rozmowie z nami zdecydowała się wygłosić apel do wszystkich tych, którzy mierzą się z hejtem w sieci.

"Kochani jak dostajecie takie komentarze, to naprawdę nie przejmujcie się nimi, bo to tylko świadczy o osobach komentujących i absolutnie nie o was" - powiedziała na koniec aktorka.

