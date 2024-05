Blanka Lipińska poszła do restauracji Gessler. Nie do wiary, w jakim stanie z niej wyszła

QUIZ. Panasewicz czy Markowski? Kto to śpiewał? Mniej niż zero, Ewka, Autobiografia, Tacy sami, Kryzysowa

Blanka Lipińska to jedna z tych gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. 38-latka w sieci chętnie na bieżąco relacjonuje swoje życie. Niedawno wraz z bliskimi wybrała się do Wilanowa, gdzie poszła do jednej z restauracji Magdy Gessler. Miła niedziela zamieniła się w prawdziwy koszmar.

Blanka Lipińska odwiedziła restaurację Magdy Gessler

Blanka Lipińska wybrała się niedawno do restauracji Magdy Gessler, w której myślała, że nie tylko spędzi miło czas z bliskimi, ale również zje coś dobrego. Niestety gwiazda się przeliczyła. Zawiedziona wizytą "pisarka" poinformowała o złych doświadczeniach swoich fanów. Jak się okazało, botwinka, którą zamówiła była za słona. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec! Lipińska wyznała, że śmietana dodana do zupy pozostawiała sporo do życzenia.

"Zabrałam rodziców na niedzielny obiad do "Słodki Słony" na Wilanowie i powiem tak - potrzeba tu "rewolucji", bo ceny z kosmosu, a jedzenie niestety niejadalne. Ta botwina ze zważoną śmietaną, którą widzicie na zdjęciu, była tak słona, że nie dało się jej zjeść. O pozostałych daniach i ich smaku wspominać nie będę, bo to kwestia gustu. Smuteczek, lubiłam tę knajpę" - poinformowała Blanka Lipińska.

Jedna z fanek zapytała Lipińską, czy o problemach z jedzeniem poinformowała obsługę lokalu. Okazuje się, że tak - kelnerka miała zabrać źle przygotowane danie oraz usunąć kwotę za potrawę z rachunku.

"Oczywiście, że tak. Bardziej chodzi o to, że coś takiego wyszło z kuchni i zostało zaserwowane. Zapytałam obsługi, czy kucharz próbował tego dania przed wydaniem. Pani przeprosiła, zdjęła z rachunku i tyle. No co miała zrobić? Przecież to nie ona gotowała" - mówiła w sieci Lipińska.

Blanka Lipińska pomimo tego, że nie zapłaciła za zupę, lokal Magdy Gessler opuściła z pewnością w niezbyt dobrym humorze.

